Iako danas više nije u engleskom nogometu, što ne znači da uskoro neće biti, Slaven Bilić i dalje je jedna od omiljenih figura tamošnjih medija te je jako cijenjen stručnjak.

Kao igrač i trener ostavio je traga u West Hamu, Evertonu, i West Bromwichu, a u nekoliko navrata gostovao je na tamošnjim televizijama kao stručni komentator gdje je ostavio izvrstan dojam kako na sugovornike tako i na nogometne zaljubljenike.

Jedan od ljudi koji jako dobro poznaju legendarnog Hrvata je Harry Redknapp. Naša javnost najbolje ga poznaje iz vremena kada je kao trener Tottenhama doveo Luku Modrića, ali i osobu koja je u brojne klubove sa sobom 'vukla' Niku Kranjčara.

Slavni Englez sada je za Talksport ispričao zanimljivu anegdotu. Naime, jednom je rano ujutro išao na put te je na aerodromu sreo Slavena Bilić. Barem je on tako mislio.

"Zagrlio sam ga, i on je mene zagrlio. Sjedili smo na kavi desetak minuta, a onda sam ga pitao koji klub sada vodi i gdje živi. Odgovorio mi je u Moskvi pa mi ništa nije bilo jasno. Pitao sam ga što radi u Moskvi, zar ne živi u Hrvatskoj. Trenira li tamo nekog? Odgovorio mi je sav u čudu 'kakav klub'. Pitao sam ga je li on Slaven. Rekao mi 'ne , ja sam Igor, ali me možeš zvati Slaven ako želiš'....ispričao je Redknapp otkrivši kako je sugovornik na kraju prepoznao njega.