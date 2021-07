Engleski napadač Harry Kane navodno je na korak do transfera u Manchester City. Tvrdi to tamošnji tabloid The Sun, koji otkriva kako bi transfer zvijezde Tottenhama iznositi za engleski nogomet rekordnih 187 milijuna eura.

Do sada je najskuplji bio Paul Pogba, kojeg je Manchester United platio 105 milijuna eura kako bi ga vratili iz Juventusa. Nadalje, The Sun tvrdi i kako bi 27-godišnjak trebao imati plaću od oko 470 tisuća eura tjedno i tako iduće četiri godine.

Kane s Tottenhamom nije osvojio neki veliki trofej pa mu je zbog toga nedavno Daily Mail preporučio odlazak iz kluba.

"Zbog toga je i razočaran, zbog toga želi otići. Kane ima dva druga mjesta u Liga kupu i po jedno u Premier ligi i Ligi prvaka sa Spursima", ističu Englezi te su mu napomenuli što se dogodilo Luki Modriću nakon transfera u Real Madrid.

"Luka Modrić postao je vrhunski igrač Real Madrida, osvojivši četiri Lige prvaka, dva naslova u LaLigi, četiri puta FIFA-in svjetski kup i tri UEFA-in Super Cup. Iako je većina ostalih igrača s ovog popisa osvajala domaće pehare u manje poznatim ligama, Kane će ciljati ono što je postigao Modrić ako napusti Tottenham".

Ovo, međutim, neće biti najveći transfer u povijesti. Rekord drži Neymar, kojeg je PSG platio Barceloni 220 milijuna eura.