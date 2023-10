Alen Halilović ovog je ljeta stigao u nizozemsku Fortunu iz Sittarda i počeo oduševljavati. Nekada najveći talent hrvatskog nogometa danas ima 27 godina, ali nije napravio karijeru kakvu su od njega svi očekivali.

"Klubovi mi nisu vjerovali kao veznom igraču i to mi je bio jedan od najvećih problema. Jedino su me u Barceloni vidjeli kao veznjaka, a nakon toga sam 80 posto svojih utakmica odigrao kao desno krilo", rekao je Halilović za nizozemske medije.

Naime, trener Fortune koristi ga kao desetku, a ne desno krilo.

U HNL-u se nije uspio vratiti

"Kada sam stigao u Heerenven, doveli su me da igram u veznom redu, a onda stavili na krilo. Kao krilni igrač moraš puno centrirati i trčati, a to nije moja kvaliteta. Sada napokon mogu raditi ono u čemu sam dobar. Imam i obrambene zadatke, ali imam i dosta slobode, zabavno je to."

Iako je stigao u Rijeku koja često bude pravi pogodak za igrače željne povratka u formu, Halilović je tek ponovnim dolaskom u Nizozemsku procvjetao. Zasad na kontu ima jedan pogodak i asistenciju.

