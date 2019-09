HALILOVIĆ SE OGLASIO NAKON ŠTO JE STIGAO U NOVI KLUB: ‘Mogu biti dobar kao Luka Modrić’

Svoj put ka probitku u prvi plan tražit će kroz nizozemsku ligu, a tvrdi da je odbio neke velike ponude

Dugogodišnji kapetan hrvatske mlade reprezentacije i bivši igrač Barcelone Alen Halilović na novom je početku. Standard Liege zamijenio je nizozemskim klubom Heerenveenom u kojem će pokušati pronaći svoje mjesto pod nogometnim suncem.

Halilović se po dolasku u klub oglasio o svojim planovima za budućnost, ali je pričao i o svom prošlom klubu u ne baš najboljem svjetlu.

“Htio sam očajnički otići iz Standarda, tamo se nisam osjećao dobro. Igrao sam prošle sezone, ali ovog ljeta situacija je bila drugačija. Imao sam puno razgovora s klubom, bilo je puno obećanja, ali deset minuta kasnije događale su se drugačije stvari. Razočaravajuće je bilo i u Milanu i svi smo na kraju htjeli razlaz. Heerenveen se javio sredinom kolovoza i nije bilo jednostavno zaključiti posao jer je Standard stalno izlazio s novim lažima i problemima. Srećom, Milan se uključio i Heerenveen je napravio sve kako bi me doveo. Drago mi je da sam ovdje”, kaže Halilović u razgovoru za Voetbal International.

Veća minutaža

“Svi u Hrvatskoj znaju za Heerenveen jer je ovdje igrao Danijel Pranjić. Razgovarao sam s njim i rekao mi je da je to dobar klub za mene s mnogo mladih i talentiranih igrača. Za mene je bitno imati što veću minutažu, a za to imam veće šanse u Heerenveenu nego u Standardu. Razgovarao sam i s Lukom Modrićem i Ivanom Perišićem, on je nazvao neke ljude i rekao mi da Heerenveenov stil igre odgovara mojem, puno mi je pomogao.”

“Imao sam ponuda iz Španjolske gdje je niz klubova bio zainteresiran, mogao sam i u Italiju, Francusku i Rusiju gdje sam mogao zarađivati pet puta više nego u Heerenveenu, ali ovo je bio pravi potez za mene i odgovara mi ova konkurencija. Želim pokazati da sam jedan od najboljih igrača u Eredivisie i da mogu doći tamo gdje zaslužujem biti, u europskom vrhu.”

Halilović vjeruje da u budućnosti može postati kao Luka Modrić.

“Kroz karijeru imao sam dosta koraka unazad, ali još su mi tek 23 godine. Luka Modrić napustio je Dinamo s 23 godine, otišao je u Tottenham i tamo prolazi kroz teške trenutke, ali izborio se. Nekoliko godina kasnije otišao je u Real Madrid, tamo ispočetka nije igrao, ali nekoliko godina kasnije vodio je Hrvatsku do finala Svjetskog prvenstva i okrunjen je za najboljeg igrača svijeta. Svi imaju svoj put, samo moraš biti koncentriran i znati što želiš. Želim pokazati što mogu, osjećam da mogu biti dobar kao Luka Modrić.”