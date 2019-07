HAJDUKU PRIJETI IZBACIVANJE IZ EUROPE? Novi šok na dobrano uzdrmanom Poljudu, Bijeli brod tone sve dublje i dublje

Hajduk će vjerojatno biti kažnjen zbog incidenta nakon sinoćnje katastrofe protiv Gzire United

Činilo se kako ne može gore od ovog. Ali, čini se da ipak može. Kao što ono u šali zna reći, “bit će još gore”. Uvijek može gore, pa i onda kao u ovakvim situacijama, prilikom ovakvih debakla, neshvatljivih… Kao da ispadanje na najnižoj stepenici kvalifikacija za neko europsko natjecanje prvi put u klupskoj povijesti nije bilo dovoljno za Hajduk, nakon neviđene blamaže protiv Gżire United (1-3) dogodile su se scene zbog kojih bi splitski klub mogao dodatno nastradati.

Navijači utrčali na teren i pokušali napasti igrače

Skupina navijača, njih oko 30-etak, je nakon završetka utakmice utrčala na travnjak i pokušala napasti igrače, ali ih je u tome spriječila policija. Nekoliko navijača čak se probilo do centra. Napeto je bilo i na zapadnoj tribini gdje se dio navijača pokušao probiti do svečane lože i napasti čelnike Hajduka. Navijači su okružili ložu i vrijeđali čelnike Hajduka. Na atletsku stazu bačeno oko 50 stolaca. “Hitna pomoć je pod rotacijom odvezla navijača koji je pao s istočne tribine.

Trgali i bacali stolice na tartan stazu, okružili i pokušali ući u ložu

Čim je pao treći gol za Gziru, bijesni navijači sa sjevera i istoka počeli su trgati stolice i bacati ih na tartan stazu. Iznad ograde na sjevernoj tribini skupila se masa koja se probila na teren pokušavši doći do igrača. Skupina navijača došla je do reklama iza gola, dvojica su došla i do centra igrališta, no policija je bez uporabe sile primirila masu i vratila navijače na tribinu. Situacija se smirila tek nakon dolaska interventne policije.

RTL, pak, javlja kako su se interventni policajci poredali, a roditelji s djecom bježali nakon trećeg gola. Također, policija je izvukla neke navijače, vjerojatno one koje su uhvatili na travnjaku, izvela ih sa stadiona i odvela u policijsku postaju.

Splićani su recidivisti, posljednjih godina redovito su kažnjavani zbog navijačkih ispada

Zbog ovog incidenata o sudbini Hajduka, stoga, trebala bi raspravljati Uefa i otvoriti disciplinski postupak. Splićani su u Nyonu poznati kao recidivisti, oni kod kojih se konstantno ponavljaju slične stvari… Posljednjih godina redovito su kažnjavani zbog navijačkih ispada na europskim utakmicama, pa je jasno da nakon ovog incidenta neće biti blagonaklonii kako će kazniti Splićane. Hajduk je vjerojatno najkažnjavaniji klub u Europi i kao takav nije na dobrom glasu, ne stoji dobro u očima disciplinaca iz Nyona…

Uega će sigurno žestoko udariti Hajduk po džepu

Gotovo je sigurno da će Uefa žestoko udariti Hajduk po džepu i odrediti mu visoku novčanu kaznu, a neki strahuju kako bi ona mogla biti i rigoroznija, kako bi se više stalo na kraj tim i takvim stvarima. Hajduk može biti kažnjen zatvaranjem jedne tribine ili cijelog stadiona, pa i onom drakonskom – izbacivanjem iz Europe sljedeće sezone!

To bi bio nezapamćen udarac za klub do kojega ipak, nadamo se, neće doći jer bio to bila točka na i svih ambicija i nadanja na Poljudu.