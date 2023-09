HNK HAJDUK se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici Hajduk - Istra 1961 domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini zapalila od 3. do 35. minute devetnaest baklji, od 60. do 66. minute sedamdeset i pet baklji i četiri bljeskalice, od kojih su dvije bačene na tartan stazu, te od 70. do 72. minute zapalila deset dimnih kutija i jednu bljeskalicu te jer je nakon pogotka gostiju u 90.+13. minuti prilikom slavlja gostujuće momčadi sa zapadne tribine prema gostujućoj klupi bačena staklena bočica koja je pogodila igrača gostiju Björkandera Nilsa Erica Rolanda i napravila mu posjekotinu na glavi, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS – a te se temeljem istog propisa izriče novčana kazna u visini 26.500 eura.

GNK DINAMO se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici Osijek - Dinamo, gostujuća navijačka skupina BBB u 64. minuti zapalila 1 baklju koja je dogorjela na tribini, u 76. minuti zapalila jednu dimnu bombu i pet bljeskalica-stroboskopa čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se temeljem istog propisa izriče novčana kazna u visini od 700 eura.

NK OSIJEK se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj utakmici Osijek - Dinamo domaći navijači u 2. minuti s istočne tribine bacali u teren za igru veći broj predmeta - zgužvane papire u obliku lopte ili aviona, u 34. minuti zapalili dva vatrometa, osam bljeskalica-stroboskopa te dvadeset baklji, dok su gostujući navijači u 64. minuti zapalili 1 baklju, u 76. minuti jednu dimnu bombu i pet bljeskalica-stroboskopa te zbog toga što su domaći navijači s istočne tribine tijekom cijele utakmice gađali predmetima pomoćnu sutkinju Sanju Rođak-Karšić - upaljačima i zgužvanim papirom, te polijevali pivom, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 4.000 eura.

Kažnjen je i zbog toga što su u 45. i 45+1. minuti utakmice domaći navijači na istočnoj tribini skandirali sucu utakmice “Cigane, Cigane” te u 90+2. i 90+6. minuti domaći navijači na cijelom stadionu skandirali sucu “Cigane, Cigane”, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 2.300 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 6.000 eura.

