HAJDUK ŽESTOKO REAGIRAO NA OBJAVU HNS-A: ‘Klubove su iskoristili kao paravan. Imamo tri velika problema’

Nakon što je u ponedjeljak 11. svibnja istekao rok za dostavu ponuda za pregovore oko kupnje televizijskih i povezanih prava koje je ponudio Hrvatski nogometni savez, u sjedištu HNS-a danas je održano otvaranje pristiglih ponuda uz prisustvo predstavnika klubova Hrvatski Telekom Prve lige.

Do zaključenja roka, u Hrvatski nogometni savez pristiglo je sedam ponuda, iz Hrvatske i inozemstva, za kupnju TV i povezanih prava, što svjedoči o velikom zanimanju za natjecanja navedena u HNS-ovom međunarodnom pozivu

Radi se o televizijskih pravima od 2022. do 2029. godine, a za sada nije poznato tko je spreman najviše platili i kojem se iznosu radi.

Nakon što vodstvo HNS-a obavi razgovore s ponuđačima, o rezultatima pregovora obavijestit će klubove, a konačnu odluku trebao bi donijeti Izvršni odbor HNS-a.

Hajduk nezadovoljan

Situaciju je komentirao i predsjednik Hajduka, Marin Brbić, a on nije nimalo zadovoljan viđenim.

“Nekorektno je da su klubove zvali na otvaranje ponuda kad nam ništa nisu htjeli reći o sadržaju ponuda, bez obzira što smo potpisali izjavu o povjerljivosti. Ovako se klubove koristi kao paravan za transparentnost u situaciji kada očigledno prave transparentnosti nema. Time nijedan od tri problema na koje stalno upozoravamo nije riješen”, kazao je Brbić za Slobodnu Dalmaciju.

O kojim to točno problemima Brbić govori?

“Prvi je zadržavanje vela tajne, odnosno činjenica da ćemo stvarni sadržaj ponuda znati tek kada se okončaju pregovori, što znači da nemamo ni uvid, a još manje utjecaj na vođenje pregovora. Za nas, kao i za sve klubove to je prevažno pitanje i mi kao oni čiji se proizvod prodaje moramo biti uključeni u cjelokupni proces odabira. Drugi je to da se tv-prava Prve HNL nude na tako dugo razdoblje kao što je 10 godina, a u tako nepovoljnom trenutku kao što je svjetska pandemija koronavirusa. I treći problem je to što se tv prava prodaju u paketu cjelokupnog hrvatskog nogometa, uključujući neke utakmice reprezentacije, ženskog nogometa, futsala i mlađih kategorija, a da prethodno nismo utvrdili omjere koliko kome pripada”, kazao je Brbić.