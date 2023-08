Nogometaši Hajduka nastavili su svoj pobjednički niz u hrvatskom prvenstvu svladavši u subotu u Varaždinu istoimenog domaćina s 2-1 (1-1).

Vodeći pogodak za Hajduk postigao je u 29. minuti Filip Krovinović. Izjednačio je Leon Belcar u 37. minuti. Pobjedu Hajduku donio je Leon Dajaku pogotkom u 86. minuti.

Hajduk je tako ostao s maksimalnim učinkom, pet pobjeda iz pet nastupa, te s 15 bodova

U dvoboju dvije neporažene momčadi u dosadašnjem dijelu prvenstva, Splićani su bolje ušli u utakmicu i bili opasniji kad su dolazili u napadačku trećinu. Tako je već u 5. minuti, nakon ubačaja Filipa Krovinovića, Ivan Dolček mogao s pet metara glavom poslati loptu u mrežu, ali nije bio precizan.

U 14. minuti je Marko Livaja imao prvo od svojih dodavanja koje je moglo rezultirati pogotkom, ali je udarac Melnjaka sa 15-ak metara prohujao pokraj vratnice.

U 23. minuti je prvi put zaprijetio Varaždin. Marin Pilj je zaprijetio izvana, ali njegov je udarac odlično obranio Ivan Lučić. To je bio nagovještaj oslobađanja domaće momčadi, nakon pritiska Hajduka. U sljedećih pet minuta još su dvaput zaprijetili. Prvo je u 26. minuti udarac Leona Belcara blokirao Šarlija, a u 28. minuti isti igrač nije uspio glavom skrenuti loptu u mrežu nakon ubačaja Postonjskog.

Već u sljedećoj minuti Hajduk je poveo. Prva ozbiljnija akcija Splićana preko desnog boka donijela je kao rezultat odličan pogodak za koji podjednake zasluge imaju Marko Livaja i Filip Krovinović. Livaja je bio taj koji je primjetio Krovinovićevo utrčavanje u kazneni prostor i poslao "navođenu" loptu na peterac upravo u trenutku kad se tamo našao i njegov suigrač te glavom poslao loptu u mrežu pokraj nemoćnog Olivera Zelenike.

Pogodak je pokrenuo obje momčadi, jer smo do kraja prvog dijela svjedočili velikim uzbuđenjima pred oba gola.

Domaća momčad je do izjednačenja došla u 36. minuti nakon dugačke akcije, koja je započela udarcem iz kuta. Neuspješno je Hajdukova obrana pokušala izbiti loptu daleko od svog gola. Kad se blizu kaznenog prostora lopte dokopao Pellumbi, vidio je utrčavanje Belcara koji je odlično primio dodavanje svog stopera i nakon jednog koraka, s ruba kaznenog prostora poslao loptu prema gornjem lijevom kutu. Lučić se ispružio, dotaknuo loptu vršcima prstiju, ali nije uspio spriječiti pogodak.

Do kraja poluvremena VAR je bio "zaštitnik" domaće momčadi. Prvo je u 41. minuti glavni sudac Fran Jović dosudio kazneni udarac za Hajduk, jer je lopta kod ubačaja Yassinea Benrahoua pogodila u ruku Vukčevića. No, iz VAR sobe su presudili da je marokanski veznjak kod primanja lopte, u začetku akcije, bio u zaleđu.

U prvoj minuti sučevog dodatka lopta je završila u mreži Varaždinaca, ali slavlje strijelca Ivana Dolčeka prekinuo je poovno Fran Jović pokazavši da je u začetku akcije Marko Livaja bio za korak u zaleđu kad mu je lopta upućena.

Na početku drugog poluvremena, u prvih pet minuta, pokušaji Brodića i Belcara nisu zaposlili gostujućeg vratara. No, tada je ponovno Hajduk zagospodario terenom.

U 52. minuti je Pellumbi u posljednji trenutak uklizavanjem spriječio odličan bačaj Krovinovića prema Livaji, da bi nakon udarca iz kuta Hajdukov kapetan glavom poslao loptu prema donjem desnom kutu, ali je pogodio vratnicu. U 57. minuti je prvo Zelenika spriječio Livaju da do dođe do lopte u izglednoj poziciji, a onda je Sigur pucao silovito s dvadesetak metara, nakon povratne lopte, ali je njegov udarac otišao pokraj gola.

Nakon sat vremena igre u teškim vremenskim uvjetima, treneri obiju momčadi odlučili su napraviti prve zamjene. Kod gostiju su ušli Odjidja i Dajaku, a kod domaćih Bručić i Elezi.

Od spomenutih igrača Odjidja je bio najaktivniji, a u 71. minuti je njegov gromovit udarac izvan kaznenog prostora otišao preko grede.

Novi posao Zeleniki zadao je Marko Livaja u 81. minuti. Dosuđen je slobodan udarac na 18 metara, Livaja je gađao Zelenikin bliži kut, a nekadašnji hrvatski reprezentativac je uspio spriječiti pogodak.

U 86. minuti se Hajduku konačno isplatila inicijativa. Akciju za pobjednički pogodak izveli su pričuvni igrači, Dino Mikanović i Leon Dajaku. Mikanović je s desnog boka uputio loptu na suprotnu vratnicu, tamo je Dajaku bio potpuno sam i sa sedam metara preciznim udarcem svladao Zeleniku za petu pobjedu svoje momčadi.

Varaždinci su u sučevom dodatku nekoliko puta opasno zaprijetili preko Frana Brodića, ali je jedan njegov udarac završio u bloku, a drugi je Lučić uspio obraniti.

Varaždin-Hajduk 1:2

TIJEK SUSRETA

Kraj utakmice.

90+4' Brodić je lukavo pucao iz slobodnog udarca, brani Lučić.

90' Igrat će se sedam minuta sudačke nadoknade.

87' Mikanović je ubacio, a Dajaku na drugoj stativi sam kao duh pogađa za veliko slavlje Torcide.

86' Lusavec i Kolarić umjesto Mitrovskog i Pilja.

84' Mitrovski je makedonskom ljevicom opalio preko gola Lučića.

83' Kalik ulazi umjesto Dolčeka.

81' Čudesna obrana Zelenike, Livaja je pucao iz slobodnog udarca.

80' Mikanović šutira, Zelenika boksa.

78' Krovinović puca ravno u Zeleniku.

71' Odjidja puca preko gola.

67' Belcar napušta igru, a na terenu je "sinjski dijamant", Ante Vukušić.

65' Odjidja-Ofoe i Dajaku su u igri umjesto Sahitija i Benrahoua.

63' Igru napuštaju Postonjski i Boršić, ulaze Bručić i Elezi.

61' Žuti karton za Sigura.

59' Mikanović mijenja Moufija na desnom boku.

53' Livaja nakon kornera trese stativu glavom.

51' Belcar glavom puca, ali ne uspijeva zabiti.

48' Brodić prijeti, ali udarac ide pored vrata.

46' Početak drugog poluvremena.

Kraj prvog dijela.

45+5' Fenomenalan nogomet, Šegin udarac brani Lučić.

45+1' Veliki pritisak Hajduka. Dolček nakon sjajno ostavljene lopte Benraoua pogađa u kut gola Zelenike, ali poništen je pogodak zbog zaleđa Livaje.

45' Krovinović je raspoložen, pucao je iz teškog kuta, brani Zelenika. Nekoliko sekundi kasnije brani i Livaji veliku priliku.

40' Suđen je kazneni udarac za Hajduk jer je rukom dirao bek Varaždina, ali odluka je poništena zbog zaleđa koje je prethodilo.

35' Varaždin je bolje stajao na terenu posljednjih minuta i to naplatio prekrasnim pogotkom mladog Belcara s vrha kaznenog prostora.

29' Livaja je asistent, a Krovinović egzekutor! Sjajan ubačaj, Krova posprema u mrežu glavom.

27' Pucao je Belcar, inicijativa domaćih u zadnjim minutama.

23' Pilj puca s 12 metara, sjajno brani Lučić.

22' Hajduk ima loptu u nogama 70% vremena.

13' Melnjak u svom rodnom gradu puca malo pokraj stative.

9' Livajin udarac Jelenić blokira nogom, pa onda i rukom. Nema jedanaesterca.

5' Velika prilika za Hajduk, ubačaj s lijeve strane glavom prebacuje Dolček, a Benrahou se nije snašao pred golom da pospremi loptu u mrežu.

1' Počela je utakmica.

-----------------------------------------------------

Hajduk gostuje u Varaždinu od 19.00 u utakmici gdje može otići već u ranoj fazi prvenstva na visokih +11 pred Dinamom.

Mario Kovačević, trener Varaždina: "U četiri kola Hajduk ima jednako toliko pobjeda, zaista je riječ o dobroj ekipi. Prošle smo sezone odigrali tri kvalitetne utakmice, no na našu su žalost one otišle na njegovu stranu. Već su u posljednjoj utakmici koja je odigrana proljetos u Splitu bili puno bolji, rekao sam već tada da je to puno ozbiljnija momčad nego što je bila u prethodnim susretima, a ovoga ljeta su se dodatno pojačali. Nakon ispadanja iz Europe sada su Splićanima sve misli usmjerene na prvenstvo. Nalaze se na prvom mjestu, u gradu vlada euforija, imaju i razloga za nju jer posjeduju kvalitetu. Znamo što nas očekuje, ali mi i dalje gledamo sebe."

Adnan Čustović, pomoćni trener Hajduka: "Očekujem tešku utakmicu, jer Varaždin je još uvijek neporažen u prvenstvu s tri neriješena ishoda i pobjedom. Veći dio momčadi je ostao od prošle godine, imaju i novih igrača, dobrih individualac. Brodić je uvijek opasan u šesnaestercu, znamo za Mitrovskog, ali i kvalitetu Šege. Poslije napornog razdoblja imali smo kompletan tjedan za pripremu utakmice. Želio bih da ostanemo u pobjedničkom nizu. Svjesni smo da je i mala euforija zavladala među navijačima, ima puno emocija i htjeli bi nastaviti svaku utakmicu sve jače i bolje."

