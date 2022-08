Ponajbolji igrač Gorice, Anthony Kalik, spominjao se u kontekstu povratka u Hajduk, a za vikend iznenađujuće nije nastupio na susretu sa Slavenom u šestom kolu HNL-a. Trener Gorice, Samir Toplak, tu je odluku objasnio da Kalik "nije psihički spreman", no neslužbeno se šuška kako ga je Gorica suspendirala jer je bio nezadovoljan što je klub odbio ponudu Hajduka.

Za ovog strastvenog Hajdukovca povratak u Hajduk može biti samo san. Inače, Anthony ima i tetovažu s grbom najdražeg mu kluba, zbog koje su mu zviždali Dinamovi navijači krajem prošle sezone.

Kalik je igrao za Hajduk do 2020. godine, nakon čega je preselio u Goricu. Sjajnim predstavama postao je jedan od najboljih pojedinaca kluba, a sada mu je želja povratak u Hajduk. Nikoličius i Dambrauskas ga žele jer su već i ranije surađivali s njim u Gorici.

Službeno priopćenje

Nogometni klub iz Gorice jučer je održao i sjednicu kluba na tu temu, a o cijelom slučaju je odlučio obavijestiti javnost:

"Izvršni odbor HNK Gorice razmatrao je na sjednici održanoj 22. kolovoza 2022. godine slučaj Anthonyja Kalika i njegov navodni transfer u HNK Hajduk. IO je zaključio kako je Anthony Kalik igrač HNK Gorice dok god je na snazi s njim sklopljen ugovor.

HNK Gorica nije inicirala medijske napise o navodnom transferu Kalika u HNK Hajduk kao niti bilo koje druge informacije, polu informacije ili dezinformacije koje bi na bilo koji način diskreditirale ovaj potencijalni transfer ili odnose dvaju klubova. Tako će biti i nadalje."

Sada ponovno trenira

"Kalik je nekoliko dana bio izvan Velike Gorice i nije bio nazočan na treninzima. Vratio se iznenada kako je i otišao. Sada ponovno trenira i na raspolaganju je treneru Samiru Toplaku. Međutim, u pozadini tog transfera odigrale su se neke radnje koje ne spadaju u zonu etičnog, niti su u granicama koje određuju propisi.

HNK Gorica nije u takvim postupcima nikada sudjelovala, pa neće to činiti ni u ovom slučaju. Naš klub će kao i do sada nastaviti djelovati otvoreno prema svima, vođen etičnošću i propisima koji reguliraju naše djelovanje. No, istodobno ćemo učiniti sve što nam stoji na raspolaganju kako bismo zaštitili naš klub od neetičnih, nemoralnih i nezakonitih aktivnosti.¨

Črnko će zaštiti klub

"Posebno ćemo paziti na zaštitu klupskog digniteta kojeg smo svi skupa gradili proteklih 13 godina i nećemo dozvoliti nikome da se prema HNK Gorici odnosi s podcjenjivanjem. IO je dobio uvid u prethodnu komunikaciju koja nedvosmisleno dokazuje da se iza spornog transfera kriju aktivnosti suprotne propisima, a koje idu na štetu našeg kluba.

Zbog toga IO HNK Gorice daje potrebne ovlasti predsjedniku Nenadu Črnku da u suradnji s klupskim odvjetnicima razmotri pokretanje moguće pravne radnje kako bi se zaštitio naš klub. Ova odluka, međutim, ne prejudicira mogući transfer Anthonyja Kalika koji je, naravno, ostvariv do kraja prijelaznog roka."