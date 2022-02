Nogometaši Hajduka u 15 sati igraju utakmicu 23. kola Prve HNL protiv Slaven Belupa na Poljudu. Ovaj dan za Bijele je poseban po tome što se klub danas obilježava 111. rođendan. Čestitke im lagano pristižu, a Splićani su se na službenoj stranici prisjetili svojih početaka.

“Klub neka se Hajduk zove!'' - legendarna je rečenica profesora Josipa Barača koji je nadjenuo ime koje traje već 111 godina. Ime koje se do dan danas ponosno nosi. Svud po svijetu, gdje god se nalazili s ponosom. Fabjan Kaliterna, Lucijan Stella, Ivan Šakić i Vjekoslav Ivanišević su uz pomoć Vladimira Šore i profesora Barača pokrenuli dugotrajno putovanje u kojem uživamo već 111 godina”, naveli su na klupskoj stranici te su se prisjetili čuvene izjave s kojom je sve počelo.

“'Junaštvo, čojstvo, poštenje, drugarstvo. Prkos moćnome, zaštita slabome! Klub neka se Hajduk zove!''

Nikad bolji prijelazni rok

A zanimljivo je u kakvom stanju ovaj rođendan dočekuje klub. Naime, nakon godina beznađa i sivila stvari su dolaskom MindaugasaNikoličiusa na mjesto sportskog direktora krenule na bolje. Litvanac je Hajduku osigurao pojačanja zbog kojih se Bijelima vratila nada da bi mogli prekinuti prokletstvo i osvojiti prvi naslov nakon 2005. godine.

Ukupno 16 pojačanja je osigurao, a sve je počelo prošle zime kada su došli Lovre Kalinić, Marco Fossati, Alexander Kačaniklić i Marko Livaja. Ljeto je također bilo burno - Josip Vuković, Josip Elez, Gergo Lovrencsics, Jan Mlakar, Filip Krovinović, Nikola Katić, Dario Melnjak, Danijel Subašić. Njihovi dolasci izazvali su neviđenu euforiju, a vrhunac je bio ostanak Livaje.

Ove zime pak priču su zaokružili dolasci Ferra, Dina Mikanovića, Lukasa Grgića i na koncu Nikole Kalinića.

Hajduk trenutačno zaostaje za Dinamom osam bodova, uz utakmicu manje, međutim bitka za naslov je još uvijek otvorena. Na rasporedu su još tri derbija i Bijeli se s pravom mogu nadati da bi mogli do naslova. Također, 2. ožujka ih čeka polufinale Kupa protiv Gorice te im je to još jedna prilika da dođu do trofeja.

Najveći uspjesi kluba

Državna prvenstva (18)

1927 1929 1940/41 1945 1946 1950 1952 1954/55 1970/71 1973/74 1974/75 1978/79 1992 1993/94 1994/95 2000/01 2003/04 2004/05

Nacionalni kupovi (15)

1966/67 1972 1973 1974 1975/76 1976/77 1983/84 1986/87 1990/91 1992/93 1994/95 1999/00 2002/03 2009/10 2012/13

Hrvatski superkup (6)

1992 1993 1994 1995 2004 2005

Liga prvaka (Kup prvaka)

1975/76 (1/4 finale) 1979/80 (1/4 finale) 1994/95 (1/4 finale)

Kup pobjednika kupova

1972/73 (1/2 finale) 1977/78 (1/4 finale)

Kup UEFA

1983/84 (1/2 finale) 1985/86 (1/4 finale)