Hajduk se javio i pružio podršku kažnjenom Mariju Vuškoviću

Višegodišnja borba Marija Vuškovića čini se, stigla je kraju. Bivši mladi Vatreni prema pisanju Bilda bit će kažnjen s četiri godine neigranja, točnije do jeseni 2026. godine. Međunarodni sportski sud CAS u Lausannei donio je presudu u slučaju dopinga, no još nisu javno objavili svoju odluku. Sve to popratili su iz Hajduka, kluba u kojem je Vušković započeo profesionalnu karijeru.

Splitski klub objavio je njegovu fotografiju u dresu Hajduka, a u opisu piše: "Mario, uvijek uz tebe."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mario Vušković je prošao sve mlađe uzraste Hajduka i za prvu momčad odigrao 48 utakmica. HSV ga je 2021. doveo na posudbu za 1.2 milijuna eura, a potom i otkupio za još tri milijuna eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa