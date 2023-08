Hajduk je u četvrtom kolu HNL-a porazio goste iz Koprivnice s 3-0. Slaven Belupo dobro je igrao u prvom dijelu, ali najviše se istaknuo vratar Antun Marković. Drugi dio u potpunosti je prošao u znaku domaće momčadi i Hajduk je tako novom pobjedom zasjeo na prvo mjesto prvenstvene ljestvice.

3:0

HAJDUK - SLAVEN BELUPO

Hajduk: Lučić, Sigur, Šarlija, Diallo, Melnjak, Kalik (od 46. Moufi), Krovinović (od 46. Odjidja-Ofoe), Dolček(od 80. Dajaku), Benrahou, Livaja, Mlakar(od 46. Sahiti)

Slaven Belupo: Marković, Bosec, Račić, Borac, Martinaga, Hlevnjak (od 46. Cascini), Akbekpornu, Crnac(od 90. Jagušić), Mioč, Hoxha, Ortiz(od 62. Manaj)

Prvi su zaprijetili gosti. Crnac je uposlio Ortiza koji je iz dobre pozicije tukao u vanjski do mreže, igrala se četvrta minuta. Prvu ozbiljniju prijetnju Bijeli su imali u 11. minuti kada je Dolček prošao po strani i uposlio Livaju koji je sa osam metara pucao ravno u blok. Hajduk je u 15. minuti došao u vodstvo preko Marka Livaje, ali pogotku je prethodilo povlačenje Boseca. Taj je prekršaj vidio i Zdenko Lovrić na VAR ekranu, stoga je pogodak poništen. Nekoliko minuta kasnije Livaja je gradio loptu, a na njemu je napravljen prekršaj. Napadač splitske momčad žustro je negodovao i gestikulirao prema sucu, ali sudac nije to sankcionirao. U 20. minuti Dolček je tukao, ali vratar Belupa to je ukrotio. Ortiz je ponovno bio blizu pogotka u 25. minuti, Martinaga je centrirao u sredinu, a napadač gostujuće momčadi loptu je poslao van okvira gola. Minutu nakon, dodijeljen je i prvo žuti karton na utakmici, zaradio ga je Slavenov Hoxha.

Ogromnu je priliku propustio realizirati Hlevnjak u 34. minuti utakmice. Lučić je pravovremeno izletio, a Hlevnjak je pucao ravno u njega iako je bio sam pred vratarom Hajduka. U 37. minuti Benrahou je izborio kazneni udarac za Hajduk, a najstrožu kaznu nije uspio realizirati Marko Livaja.Zanimljivo, vratar Antun Marković nije obranio udarac sa jedanaest metara čak četiri godine, dakle od 4. kolovoza 2019. godine. Samo četiri minute kasnije, Livaja je odlično gurnuo u priliku Dolčeka, ali njegov je udarac ukrotio Marković. Posljednju priliku u prvom dijelu imali su Farmaceuti, kada je u trećoj minuti nadoknade iz slobodnog udarca tukao Hoxha, ali ravno u Lučića.

Belupo je prema statističkim podacima odlično parirao Bijelima u prvom dijelu, čak je u nekim segmentima igre bio i bolji.

Tri promjene u redovima Bijelih odmah na početku drugog poluvremena. Sahiti, Odjidja.Ofoe i Moufi su ušli, a teren su napustili Mlakar, Kalik i Krovinović. Odmah u 46. minuti odlično je reagirao Marković na udarac izvana, a samo dvije minute nakon prošao je Ofoe i tukao sa vrha šesnaesterca, no vratar Belupa još jednom je pokazao da je na razini zadatka. Hajduk je u vodstvo došao u 54. minuti, a ovog puta sve je bilo čisto. Ponovno je u glavnoj ulozi bio Marko Livaja koji je na asistenciju Melnjaka prošao pored svog čuvara i mirno poentirao kraj Markovića. Deset minuta kasnije ponovno slavlje na Poljudu, protagonist je opet bio Marko Livaja i tako je Hajduk podebljao svoje vodstvo na 2-0 u 64. minuti utakmice.

Na drugoj strani, aktivirali su se i gosti. Crnac je izašao pred Lučića koji je još jednom istrčao, a napadač Belupa pucao je ravno u vratara Bijelih i tako propustio vratiti Farmaceute u život. U 80. minuti obje momčadi obavile su izmjene, Dajaku je ušao za Bijele, a za Farmaceute Štrkalj. Igru su napustili Dolček, odnosno Mioč. Nakon dužeg zatišja, publiku je animirao Marko Livaja u 86. minuti kada je pucao, ali je pogodio vanjski dio mreže. Nakon tog udarca, u igru je ušao Josip Elez nakon desetomjesečne pauze zbog ozljede. Pobjedu je potvrdio Leon Dajaku lijepim pogotkom u 89. minuti. Dajaku je uputio udarac sa ruba šesnaesterca i neobranjivo pogodio u desni donji dio nečuvane mreže.

