Nogometaši Hajduka proslavili su 111. rođendan kluba pobjedom 3-1 protiv Slaven Belupa u susretu 23. kola Prve HNL igranom pred 10.000 gledatelja na stadionu Poljud.

U slavljeničkom raspoloženju pred 10.000 gledatelja, koliko je zbog epidemioloških pravila bilo dozvoljeno na Poljudu, Hajduk je pobjedom proslavio svoj rođendan.

Treća je to uzastopna pobjeda Hajduka u nastavku sezone, a s nova tri boda splitski sastav je barem privremeno skočio na drugo mjesto ljestivce sa 44 boda, pet manje od vodećeg Dinama. No, oba sastava imaju i utakmicu manje, međusobni ogled.

"Bijeli" su u drugi dio sezone krenuli s dvije gostujuće pobjede. Najprije je momčad Valdasa Dambrauskasa svladala Šibenik na Šubićevcu rezultatom 3-1, a zatim je prošlog vikenda slavila i protiv Gorice s uvjerljivih 4-0. Međutim, glavna vijest na Poljudu ovih dana je povratak Nikole Kalinića, koji se nakon 12.5 godina vratio u klub. I protiv Slavena odmah zaigrao od prve minute zajedno s Markom Livajom.

Dominacija u prvom dijelu

Upravo su Livaja i Kalinić u 13. minuti sjajnom akcijom izigrali suparničku obranu, nakon čega je Kalinić odličnom loptom pronašao Emira Sahitija koji je izbio sam ispred suparničkog vratara i lagano poentirao za 1-0 i veliko slavlje navijača Hajduka.

U 23. minuti pucao je Kalinić s ruba kaznenog prostora, ali je odlično reagirao Ivan Sušak. Tri minute kasnije Hajduk je zabio i drugi gol. Nakon ubačaja iz kornera, lopta se odbila do Lukasa Grgića koji je pogodio za 2-0. Situacija se provjeravala, no sve je bilo čisto i sudac je pokazao na centar.

Slaven dobar do crvenog kartona

U prvom poluvremenu gosti nisu niti jednom ozbiljnije ugrozili suparnička vrata, no u nastavku susreta Slaven Belupo je iz prve prave akcije smanjio na 1-2. Marin Laušić, koji je ušao na poluvremenu, je u 53. minuti odlično proigrao Zapatu, Elez je "ispao", a Zapata lijepim udarcem s desne strane pogodio suprotan kut Subašićeva gola.

No samo devet minuta kasnije gosti su ostali s igračem manje. Antonio Bosec je zbog prekršaja nad Sahitijem dobio drugi žuti i Slaven je ostao s desetoricom u polju. Utakmica je prelomljena u 72. minuti. Golman Šušak je oborio Davida Čolinu, sudac je pokazao na bijelu točku, a Livaja svojim 18. golom ove sezone doveo Hajduk u prednost 3-1.

U posljednjem susretu ovoga kola sastaju se Osijek i Rijeka. Na ljestvici vodi Dinamo sa 49 bodova, Hajduk je drugi sa 44, dok Osijek i Rijeka imaju po 43 boda.

-------------

UŽIVO

PRVA HNL, 23. KOLO, STADION POLJUD, 15 SATI

HAJDUK - SLAVEN BELUPO 3:1

SASTAVI:

HAJDUK: Subašić - Katić, Elez, Ferro - Lovrencsics, Vuković, Grgić, Čolina - Sahiti, Livaja - N. Kalinić.

SLAVEN BELUPO: Sušak - Božić, Van Bruugen, Soldo - Bosec, Kvržić, Marina, Goda - Zvonarek, Grgić, Zapata.

-------------

Kraj utakmice.

90' - Igrat će se još tri minute.

85' - Grgić sada šutira izvana po zemlji, ali Sušak brani. Sušak je danas fantastičan, da nije njega Slaven bi se vraćao s punom mrežom kući.

85' - Opet prijeti prvo Livaja, pa onda i Mikanović, ali oba su bila neprecizna.

80' - Livaja je vrhunski proigrao MIkanovića koji je nadirao po desnoj strani, ali njegov pokušaj brani vratar Slavena.

78' - Zoran Zekić je dobio žuti karton jer je zagazio na liniju igrališta i vjerojatno je još nešto dobacio.

76' - Ovacije sada dobiva Kalinić prilikom izlaska s terena, a odigrao je dobru utakmicu i upisao je asistenciju kod prvog gola.

71' - GOL! MARKO LIVAJA! Hladnokrvno je poslao loptu u donji desni kut vratara. Ovo mu je 18. gol ove sezone.

70' - Penal za Hajduk. Sušak je u istoj onoj akciji od maloprije ušao u noge igraču Hajduka i suci su rekli da je to za kazneni udarac.

69' - Što su sada propustili zabiti igrači Hajduka. Livaji je Sušak skinio čistog zicera, a onda je obranio i odbijenu loptu.

66' - Navijači su počeli paliti baklje, pa je dio terna prekriven dimom, ali nije toliko gusto da se ne bi moglo igrati.

63' - Kako nesmotreno. Bosec dobiva drugi žuti karton u svega nekoliko minuta. Dva je puta grubo startao nad Sahitijem i zasluženo ide na hlađenje.

61' - Uf, kakva opasnost sada. Prvo je Lovrencsics ušao s desne strane kaznenog prostora i pucao prema vratima, a onda to brani Sušak i odbija loptu do Livaje koji zatim pokušava šutirati s lijeve strane, ali ne pogađa.

60' - Slaven je nešto bolji u posljednjih desetak minuta, sve su češće pred vratima Hajduka i pokušavaju smanjiti. Dosta dobra utakmica.

53' - GOOOOL! ZAPATA! U nastavku akcije u kojoj je Čolina zapucao gol, Slaven je povukao kontru, Laušić je vrhunski proigrao Zapatu i Zapata je izbio sam pred Subašićem te ga je sjajno probio.

52' - Čolina se sjurio po lijevoj strani i opalio je unutar kaznenog prostora, ali ravno u golmana.

50' - Malo je slabiji tempo u drugom poluvremenu, Hajduk kontrolira utakmicu i, realno, nema neke potrebe srljati i forsirati.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog poluvremena.

45' - Tri minute nadoknade.

43' - Livaja je škaricama sada pokušao zabiti negdje s ruba peterca, ali otišlo je to malo preko gola.

38' - Slaven je po prvi put zaprijetio preko Grgića, ali nije uspio ugroziti vrata Hajduka.

27' - GOOOOOL! GRGIĆ! Lukas Grgić je zabio nakon što se lopta nekoliko sekundi nespretno odbijala po kaznenom prostoru gostiju. Na kraju je lopta završila kod Grgića koji ju s ruba peterca od poda zakucava u mrežu. Nakon pogotka još je jedno četiri minute trajala VAR provjera gola.

24' - Kaliniiiiić! Mogao je zabiti NIkola s ruba kaznenog prostora je uputio jednu oštru loptu po travi, ali je vratar bio spreman.

21' - Nevjerojatan promašaj Katića. Lovrencsics je pucao izvana i lopta se odbila Katiću u noge od bloka. Ostao je sam kao duh pred vratarom Sušakom i pucao je iz sve snage, ali ovaj mu je nekim čudom obranio.

20' - Hajduk igra sjajno, tempo je gotovo isti od samog početka. Jak napadački nogomet traži Dambrauskas, a Slaven se nekako sve teže nosi s takvim načinom igre. Hajduk ne ispušta loptu iz nogu i vrlo malo daje gostima.

16' - GOOOOOOOOOOOL! SAHITI! Fantastičnu su akciju negdje malo iza centra započeli Livaja i Kalinić. Livaja je sjajno kratkim pasom proigrao Kalinića, ovaj je odmah odigrao u for za Sahitija koji izbija sam pred vratara i onda ga elegantno plasiranom loptom matira za 1:0.

9' - Parkiran je sada Hajduk u kaznenom prostoru gostiju, imali su tri kornera za redom i bilo je dosta opasno, ali je opasnost na kraju otklonjena.

7' - Sahiti je pokušao pronaći lijepom dijagonalom Lovrencsicsa na desnoj strani kaznenog prostora, ali malo je lopta pobjegla. No, Goda je dobio udarac u lice jer se sudario sa svojim golmanom Sušakom.

5' - Za sada nema bog zna kakvih napetosti, Hajduk ima blagu inicijativu. Atmosfera je sjajna, čuje se gromoglasno navijanje s poljudskih tribina i nagađa se da će danas Hajduk bodriti oko 10 tisuća ljudi.

1' - Počela je utakmica.

-------------

14:20 - Stigli su sastavi i ima velikih iznenađenja u sastavu Hajduka. Na vratima će biti Subašić, a odmah će od prve minute igrati Nikola Kalinić. U momčadi nema Krovinovića i Lovre Kalinića koji su bolesni, ali nemaju koronu. Tu je i Čolina umjesto Melnjaka, a u sredini nema niti Fossatija niti Atanasova već je tu Vuković.

-------------

Ovaj dan za Bijele je poseban po tome što se klub danas obilježava 111. rođendan. Čestitke im lagano pristižu, a Splićani su se na službenoj stranici prisjetili svojih početaka.

“Klub neka se Hajduk zove!'' - legendarna je rečenica profesora Josipa Barača koji je nadjenuo ime koje traje već 111 godina. Ime koje se do dan danas ponosno nosi. Svud po svijetu, gdje god se nalazili s ponosom. Fabjan Kaliterna, Lucijan Stella, Ivan Šakić i Vjekoslav Ivanišević su uz pomoć Vladimira Šore i profesora Barača pokrenuli dugotrajno putovanje u kojem uživamo već 111 godina”, naveli su na klupskoj stranici te su se prisjetili čuvene izjave s kojom je sve počelo.

“Junaštvo, čojstvo, poštenje, drugarstvo. Prkos moćnome, zaštita slabome! Klub neka se Hajduk zove!''

Nikad bolji prelazni rok

A zanimljivo je u kakvom stanju ovaj rođendan dočekuje klub. Naime, nakon godina beznađa i sivila stvari su dolaskom Mindaugasa Nikoličiusa na mjesto sportskog direktora krenule na bolje. Litvanac je Hajduku osigurao pojačanja zbog kojih se Bijelima vratila nada da bi mogli prekinuti prokletstvo i osvojiti prvi naslov nakon 2005. godine.

Ukupno 16 pojačanja je osigurao, a sve je počelo prošle zime kada su došli Lovre Kalinić, Marco Fossati, Alexander Kačaniklić i Marko Livaja. Ljeto je također bilo burno - Josip Vuković, Josip Elez, Gergo Lovrencsics, Jan Mlakar, Filip Krovinović, Nikola Katić, Dario Melnjak, Danijel Subašić. Njihovi dolasci izazvali su neviđenu euforiju, a vrhunac je bio ostanak Livaje.

Ove zime pak priču su zaokružili dolasci Ferra, Dina Mikanovića, Lukasa Grgića i na koncu Nikole Kalinića.

Hajduk trenutačno zaostaje za Dinamom osam bodova, uz utakmicu manje, međutim bitka za naslov je još uvijek otvorena. Na rasporedu su još tri derbija i Bijeli se s pravom mogu nadati da bi mogli do naslova. Također, 2. ožujka ih čeka polufinale Kupa protiv Gorice te im je to još jedna prilika da dođu do trofeja.