UEFA je objavila podskupine za ždrijeb 3. kola kvalifikacija Konferencijske lige u Nyonu, na kojem će u ponedjeljak u 14 sati tri hrvatska kluba saznati protivnike.

Hajduk se kao osvajač Kupa izravno uključuje u ovoj fazi kvalifikacija, a Rijeka i Osijek će doznati na koga će ići ako prođu svoje suparnike u drugom pretkolu (Riječane čeka švedski Djurgarden, Osječane kazahstanski Kyzylzhar).

Hajduku neće biti lako

UEFA je razvrstala klubove u podskupine i tako skratila mogući popis protivnika koje mogu izvući. U podskupini broj 2 među nenositeljima se nalazi Hajduk koji može izvući:

Liepaja (Latvija) ili Young Boys (Švicarska)

Vitoria Guimaraes (Portugal) ili Puskas Akademia (Mađarska)

Anderlecht (Belgija)

Suduva (Litva) ili Viborg (Danska)

Osijek protiv bivšeg kluba Bjelice?

Osijek isto nema status nositelja u ovom ždrijebu, a smješteni su u podskupinu broj 4 i ako u drugom pretkolu eliminira Kazahstance, u trećem će pretkolu igrati protiv nekog od ovih klubova gdje je austrijski Wolfsberger bivši klub Nenada Bjelice.

Zire (Azerbajdžan) ili Maccabi Tel Aviv (Izrael)

Botev Plovdiv (Bugarska) ili APOEL (Cipar)

Saburtalo (Gruzija) ili FCSB (Rumunjska)

Gil Vicente (Portugal)

Wolfsberger (Austrija)

Rijeci prijeti Panathinaikos

Rijeka je jedini klub koji ima status nositelja u ždrijebu trećeg pretkola te ima i lakši popis suparnika s kojima se može sastati ako u drugom pretkolu eliminira švedski Djurgarden. U podskupini broj 6 su Riječani, a ovo su nenositelji:

Sepsi (Rumunjska) ili Olimpija Ljubljana (Slovenija)

Vllaznia (Albanija) ili Universitatea Craiova (Rumunjska)

Koper (Slovenija) ili Vaduz (Lihtenštajn)

Petrocub Hincesti (Moldavija) ili Laci (Albanija)

Panathinaikos (Grčka)

Sve možda pada u vodu?

No, to nam možda i ne znači puno s obzirom na to da bi se cijeli ždrijeb možda mogao i ponoviti jer se UEFA-i potkrala bizarna pogreška.

Naime, oni su par Levski Sofia - PAOK stavili u dvije podskupine - treću i petu, a na to su upozorili fanovi na društvenim mrežama. Na službenim stranicama taj je par i dalje na dva mjesta u ždrijebu, što naravno nije moguće pa se čeka obavijest od UEFA-e.