Disciplinski sudac HNL Alen Klakočer donio je odluke o kaznama nakon kompletiranog 34. kola.

Već po običaju kažnjeni su Hajduk i Dinamo, ali ovog puta i trener Šibenik Damir Čanadi koji je komentirao suđenje.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

HNK Hajduk kažnjen je s 3.800 eura temeljem čl. 67. st. 1., u svezi st. 4. istog članka DP HNS-a jer je na prvenstvenoj utakmici 34. kola SuperSport HNL-a, odigranoj 13. svibnja 2023. godine u Splitu između Hajduka i Osijeka, domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini (oko 3000 pripadnika), u 60. minuti zapalila dvije baklje i dvije bljeskalice dok je od 71. do 72. minute zapalila dvadeset i pet baklji te tri bljeskalice, od kojih je jedna bačena na tartan stazu ispred iste tribine.

GNK Dinamo kažnjen je s 1.100 eura jer je na prvenstvenoj utakmici 34. kola SuperSport HNL-a, odigranoj 14. svibnja 2023. godine u Zagrebu između Dinama i Šibenika, u 79. minuti navijačka skupina BBB zapalila četiri dimne kutije narančaste boje, tri bljeskalice, tri baklje, od kojih su jednu bacili na tartan stazu te bacili dva topovska udara.

Damir Čanadi (trener HNK Šibenik) kažnjen je s 400 eura zbog toga što je uoči prvenstvene utakmice 33. kola, javno i neprimjereno komentirao suđenje prvenstvene utakmice 32. kola SuperSport HNL-a, odigrane 29. travnja 2023. između Istre 1961 i Šibenika, navodeći: "Penal za Istru je katastrofa, takvo nešto suditi je katastrofa, to zna svatko tko je jednom igrao nogomet. Poslije utakmice nisam ništa govorio jer nisam dobro vidio sa svoje pozicije na terenu. Nisam trener koji plače, ali sada je faza sezone u kojoj je svaka odluka vrlo važna. Moja želja je da suđenje bude fer za sve, da ne mislimo da se nekoga gura. Ako Šibenik ispadne, neka to bude na fer način. Ako Gorica dobije sve do kraja i ostane u ligi na pošten način, mi ćemo im stisnuti ruku." Time je povrijedio odredbe Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika pa mu se na temelju članka 84. st. 1 DP HNS-a izriče već spomenuta novčana kazna.