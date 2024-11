Opet se zahuhtalo u hrvatskom nogometu na temu sudaca i prijeti da se priča rasplamsa. Trener Hajduka Gennaro Gattuso je, nakon remija Hajduka i Istre 1961. na Poljudu (1-1) otkrio da su mu četvrti sudac i VAR sudac priznali da je trebao biti penal na Dariju Melnjaku, a "kukanje i žalopojke s Poljuda oko suđenja" jako su naljutili ljude u Dinamu.

Čak štoviše, iz Dinama su, kako to pišu pojedini hrvatski mediji, poručili da nema problema što se tiče stranih sudaca i da bi klub to podržao ako bi Hajduk to htio, a možda budu i oni ti koji će od HNS-a tražiti strane suce koji tada neće imati razloga odbiti Dinamo. Samo, postavlja se pitanje koliko je to, u stvari, dobro za Splićane, jer svi znamo kako je to prošle sezone izgledalo za Hajduk kad su strani suci sudili u SuperSport HNL-u.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navodno su u Maksimiru analizirali suđenje na utakmici Hajduka i Istre te došli do zaključka da su Puljani više teže oštećeni od Splićana, a i prije dva dana Net.hr je prvi u Hrvatskoj pisao o tome u smjeru da je Istra više oštećena od Hajduka.

Hajduk je putem Dalmatinskog portala poslao poruku Dinamu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U Hajduku jesu za strane suce, ali ne u derbijima, nego ako igdje uopće i treba, to su tzv. manje utakmice, a za derbije priželjkuju najbolje hrvatske suce kojima bi to bila odskočna daska i dragocjeno iskustvo za međunarodnu scenu. Ne prihvaća se ovdje teza da Hrvatska nema kvalitetnih i talentiranih mladih sudaca, već su kardinalne pogreške kojima smo svjedočili više od desetljeća posljedica napredovanja podobnih, a ne najboljih", piše u tekstu.

U Hajduku iščekuju otvoreno porazgovarati na tu temu s čelnicima Dinama, a prva prilika će biti 1. prosinca kada se na Poljudu igra derbi.

"Veselimo se derbiju prvog dana prosinca, kada možemo sve i uživo raspraviti, imenom i prezimenom", poručili su.

Gennaro Gattuso je nakon utakmice prošle subote kazao sljedeće i naljutio Dinamo:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"VAR sudac mi je nakon utakmice rekao da je, po njegovom mišljenju, bio penal, dok glavni sudac nije znao objasniti zašto ga nije dosudio. Vjerujem u sve, ne mislim da netko namjerno želi naštetiti klubu, ali mislim da je ovo bio penal. U prvih 20 minuta dosuđeno je 15 taktičkih prekršaja za Istru, a onda je tek pao prvi žuti karton. Kod prekršaja nad Melnjakom, kada ga je protivnik očito povukao za dres, nije dosuđen penal. Četvrti sudac mi je rekao da je, po njegovom mišljenju, bio penal, dok mi glavni sudac nije objasnio svoju odluku. Ove odluke ne idu u prilog nogometu koji se igra pred toliko gledatelja. Hajduk je velik klub, i treba ga respektirati kao i 25.000 navijača na tribinama. Sudac mora odraditi posao prema pravilima. Penal je trebao biti dosuđen pa da vidimo kako će se utakmica dalje odvijati".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Kelava: 'Bio sam spreman staviti svaki dio svog tijela pred loptu za Dinamo. Uvijek mi je bio sve'