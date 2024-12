Hajduk i Dinamo u utrci za hrvatskog reprezentativca? Evo što kaže njegov klub

Igor Matanović (21) pozitivno je iznenadio dobrim nastupima za hrvatsku reprezentaciju, a s obzirom na to da nije redovit u Eintrachtu, počelo se nagađati o njegovom dolasku u HNL, konkretno u Dinamo ili Hajduk. No, prema njemačkom insajderu Florianu Plettenbergu, to će biti teško ostvariti.

Plettenberg je na X-u otkrio da je Matanović dobio nekoliko ponuda za posudbu, ali da Eintracht ne planira pustiti mladog napadača ove zime jer ga smatra važnim dijelom tima.

Ove sezone odigrao je 20 utakmica, zabio dva gola i upisao jednu asistenciju. Ugovor mu traje do 2029. godine, a tržišna vrijednost prema Transfermarktu iznosi 8 milijuna eura.

