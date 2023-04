Slaven Belupo - Hajduk

Stadion Ivan Kušek Apaš, polufinale Hrvatskog kupa

0-1

Slaven Belupo: Čović, Božić, Soldo, Tepšić, Marina, Mioč, Bosec, Mudražija, Jambor, Hoxha, Crnac

Hajduk: Lučić, Vušković, Ferro, Melnjak, Lovrencsics, Grgić, Krovinović, Pukštas, Benrahou, Mlakar, Livaja

Hajduk je s minimalnih 1-0 u Koprivnici pobijedio Slaven Belupo i izborio finale Hrvatskog kupa gdje ih čeka Šibenik, koji je prošlog tjedna izbacio Dinamo.

Problemi su se za trenera Hajduka Ivana Leku javili na zagrijavanju kada je Dino Mikanović osjetio bol zbog čega je utakmicu u prvih 11 umjesto njega počeo Gergo Lovrencsics. Na prvo uzbuđenje čekali smo do 6. minute kada je pogriješio golman gostiju Lučić dugo čekao da izbije loptu iz svog šesnaesterca, no Mudražija mu je izbio, no na sreću Bijelih otišlo je daleko od gola. Novu priliku Farmaceuti su imali u 11. kada je Hoxha probio lijevu stranu i pucao, ali otišlo je to pokraj gola. U 22. minuti opet je opasno bilo pred golom Hajduka, Marina je bio u sjajnoj prilici, ali udarac sa šest, sedam metara odlazi visoko iznad gola.

U 30. minuti došlo je do neočekivanog kratkog prekida utakmice jer su počele raditi prskalice. Kao da je to probudilo Bijeli koji su napokon zaprijetili dvije minute kasnije. Nakon ubačaja s desne strane, pucao je Livaja, ali je to blokirano. Novi malo duži prekid dogodio se u 39. minuti kada su se žestoko sudarili Tepšić i Melnjak, a puno gore prošao je igrač Belupa koji je na nosilima napustio teren.

Hajduk je odlučnije krenuo, a na prvu priliku čekali smo do 52. minute. Pukštas je probio desnu stranu i ubacio u sredinu gdje glavom puca Livaja, ali otišlo je to pokraj gola. Samo četiri minute kasnije opet je opasno pred golom domaćina. Livaja je podvalio loptu za Pukštasa koji snažno puca s pet metara, no blokirao je to Jambor. Tražili su igrači Hajduka jedanaesterac jer je Jambora lopta pogodila u ruku, sudac Kolarić na prvu nije ništa pokazao, no uključio se VAR. Sudac je sam odlučio pogledati snimku na kraju, nakon čega je ipak pokazao na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo Livaja koji je golmana poslao u jednu, a loptu u drugu stranu i Hajduk je poveo 1-0.

Belupo je odgovorio u 67. minuti kada je glavom pucao Crnac, ali pokraj gola. Pokušavao je domaćin nakon toga ozbiljnije zaprijetiti gostima, a obrana Hajduka lakoćom je odolijevala njihovim napadima. Tako će Bijeli 24. svibnja u Rijeci braniti naslov u Kupu, a protivnik će im biti Šibenik.

Najava

Nogometaši Slaven Belupa i Hajduka od 17:30 u Koprivnici igraju polufinalnu utakmicu Kupa Hrvatske.

Hajduku je to vjerojatno zadnja šansa za neki trofej ove sezone jer su od titule u HNL-u jako daleko (Dinamo ima velikih 9 bodova više 8 kola prije kraja), a Slaven ima priliku treći put u svojoj povijesti plasirati se u finale.

Ne bude li pobjednika nakon 90 minuta igrat će se produžeci pa penali, a pobjednik će u finalu igrati protiv Šibenika koji je izbacio Dinamo.