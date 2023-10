Nakon što je objavljeno da je, sada bivši trener Hajduka, Ivan Leko smijenjen te da će na njegovo mjesto doći već dobro poznati Mislav Karoglan vijesti se o stanju u splitskome klubu ne smanjuju.

Hajduk je u ovoj sezoni bio u velikoj krizi rezultata pa je tako izgubio čak četiri od šest zadnjih prvenstvenih utakmica.

Velika vijest uzdrmala je medije pa se tako naravno i predsjednik kluba Lukša Jakobušić morao obratiti novinarima o novonastaloj situaciji.

"Dogovorili smo se da ćemo se dogovoriti. Postoje određene stavke u ugovoru. Neće biti problema", rekao je Jakobušić tada.

Naime, Leko je s Bijelima potpisao 2022. godine, a trebao je ostati do ljeta 2025. No, s obzirom na to da je otišao čak dvije godine prije nego li je trebao jasno je da ima pravo na vrlo veliku otpremninu.

Bivšem treneru u ugovoru stoji da mu se mora isplatiti 12 plaća u slučaju otkaza, dok su njegovi asistenti imali po četiri plaće otpremnine. Svota koju bi Leko mogao dobiti bila bi između 700.000 eura i jednog milijuna, doznaju Sportske novosti.

Klub ima proračun od 30 milijuna eura, ali da se radi o popriličnom iznosu otpremnine govori činjenica da je u cijeloj Jakobušićevoj eri samo za jednog igrača plaćena veća odšteta.

Benfici je dao, za Filipa Krovinovića, milijun i pol eura, a prvi sljedeći je ljetos bio Mihael Žaper za kojeg je ljetos plaćeno točno milijun eura.

