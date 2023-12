Od 17 sati na Poljudu se održava redovna skupština Hajduka koja ima deset točaka dnevnog reda. Između ostalog, komentiraju se klupske financije, rezultatski i projektni ciljevi za budućnost, uključujući plan o izgradnji novog stadiona.

Za vas u nastavku izdvajamo najvažnije što se moglo čuti danas u Splitu.

Jakobušić o HNS-ovom 'haraču': 'Klubovi su sami krivi'

"Prije je bio prazan slajd, sada smo stavili 1%. Radi se o 1% naknade koju je izglasao HNS, bez obzira što klubovi nisu bili za to. Zašto? Zato što mogu. Mogli su i 10%. Valjda su mislili da je to bezobrazno. Mogli su dati i od svojih nagrada. Ok, nije nam nitko kriv. Klubovi su sami krivi. Da imamo udrugu drugačije bi razgovarali. Klubovi su rekli da će tužiti, ali...Očigledno im nismo potrebni. Mi smo u 2022. smo platili 244.000 eura kazni, a u 2023. je taj iznos narastao na 428.000. Nije da nismo nekad zaslužili, ali očigledno Hajduk nije potreban HNS-u. U bitci za prvo mjesto nećemo dozvoliti da nas itko opstruira. Mi se bavimo sami sa sobom", rekao je predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić.

Hajduk je godinu završio s 12.47 milijuna eura. O tome je prvi govorio Član Uprave Ivan Matana.

'Ovaj gubitak će biti računovodstveni'

"Ovaj gubitak će biti računovodstveni, 'cash flow' je siguran. To je bolja opcija. Imamo prihode koji će se proknjižiti 2025. godine. Mi smo mirni, a prihodi će doći. U 2025. će netko imati 11 ili 15 milijuna dobiti, a hoće li imati keša, to ćemo vidjeti. Prihodi od ulaznica su veći za 10%. Prihod od TV prava su dvostruko veći u odnosu na 2022. Komercijalni prihodi su zabilježili najveći rast, a izostali su prihodi od Europe. Troškovi zaposlenika su rasli zbog troškova stručnog stožera prve momčadi i jačanje rostera. Prije smo imali jednog skladištara, sad imamo 3 plus student servis."

Jakobušić: 'Sljedeća četiri mjeseca mogu obilježiti naš život'

Jakobušić je govorio i o planovima kluba u nastavku sezone.

"Prva momčad, cilj je isti da je Hajduk konkurentan u svim natjecanjima. Kada ti predsjednik Nadzornog odbora kaže da moraš osvojiti, sve ti je jasno. Mislim da svi ovdje danas samo jednu želju imaju. Nama je fokus na sljedeća četiri mjeseca, od 27.1. do 28. 5. To može obilježili naš život. Mislim da je ova momčad sposobna za osvojiti naslov, ali smo svjesni izazova na tom putu. Imamo energiju, znat ćemo reagirati. Ako bude dolazaka, bit će i odlazaka. Nije nam važno dovesti ime, već kako to uskladiti. Ova ekipa ima balans. Cilj je na kraju prvenstva biti najuspješniji. Zadovoljila bi nas dvostruka titula, ali vidjet ćemo što vrijeme nosi. Gledamo samo sebe i sve ovisi o nama. Nitko nam neće biti kriv, ako ne napravimo".

