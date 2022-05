U dramatičnom raspletu zadnjeg kola njemačke Bundeslige nogometaši Stuttgarta pobijedili su kao domaćini Koeln sa 2-1 i tako zadržali prvoligaški status zahvaljujući boljoj gol-razlici od berlinske Herthe koja je poražena sa 1-2 na gostovanju u Dortmundu.

Sve do druge minute sučevog dodatka utakmice na Mercedes-Benz Areni u Stuttgartu domaća momčad nije imala rezultat koji joj je donosio pomak na spasonosno 15. mjesto.

Stutgart je poveo pogotkom Kalajdžića u 12. minuti, u istoj minuti u kojoj mu je gostujući vratar Schwabe obranio kazneni udarac. Nakon udarca iz kuta Kalajdžić je bio najviši u skoku i glavom poslao loptu u mrežu. Koeln je izjednačio u 60. minuti, a strijelac je bio Modeste. Pobjedu Stuttgartu i ostanak u Bundesligi donio je Japanac Wataru Endo koji je glavom poslao loptu u mrežu nakon udarca iz kuta.

Borna Sosa je odigrao cijelu utakmicu za domaću momčad.

Oproštaj Haalanda

U Dortmundu je Hertha vodila sve do 68. minute pogotkom Belfodila koji je u 18. minuti realizirao kazneni udarac. I Borussia je do izjednačenja došla s bijele točke, a izvođač je bio Erling Haaland koji se pogotkom oprostio od žuto-crnog dresa. Herthi je i bod bio dovoljan za ostanak na 15. mjestu, ali je u 84. minuti Moukoko postigao pobjednički pogodak za Borussiju i tako omogućio Stuttgartu da dođe do velikog preokreta. Naime, berlinska momčad je uoči posljednjeg kola imala četiri boda više i domaću utakmicu protiv Mainza u kojoj je Hertha također poražena s 2-1. Marin Pongračić je za Borussiju igrao od 82. minute.

Hertha će suparnika u kvalifikacijama saznati nakon posljednjeg drugoligaškog kola koje je na rasporedu sutra. Schalke 04 je već izborio povratak u prvoligaško društvo, a Werderu je za to potreban bod u zadnjem kolu na domaćem terenu protiv Jahna iz Regensburga. Za treće mjesto se bore HSV i Darmstadt koji za Werderom zaostaju tri boda. HSV gostuje u Rostocku, a Darmstadt je domaćin Paderbornu. U slučaju identičnog rezultata, HSV ima prednost, jer ima značajno bolju gol-razliku.

Stanišić zabio Bayern nije uspio pobjedom zaključiti sezonu u kojoj je osvojio 10. uzastopni naslov prvaka Njemačke, iako je vodio 2-0 u Wolfsburgu. Svoj prvi bundesligaški pogodak postigao je hrvatski reprezentativac Josip Stanišić koji je u 17. minuti glavom poslao loptu u mrežu nakon udarca iz kuta koji je izveo Joshua Kimmich. Robert Lewandowski je u 40. minuti, također glavom, poduplao prednost Bavaraca i svojim 35. pogotkom u sezoni još jednom potvrdio status najboljeg "topnika" Bundeslige. To mu je možda bio i oproštajni gol za Bayern, jer je prema medijskim napisima Poljak već dogovorio osobne uvjete za transfer u Barcelonu.

Wind (45) i Kruse (58) su donijeli bod "vukovima".

Stanišić je odigrao cijelu utakmicu za Bayern, a novi nastup je ubilježio i 18-godišnji Gabriel Vidović koji je u 81. minuti zamijenio Kimmicha.

U strijelce se u posljednjem kolu upisao i rekorder Hoffenheima Andrej Kramarić koji je već u 3. minuti donio prednost svojoj momčadi na gostovanju u Moenchengladbachu. No, do kraja utakmice su domaći čak pet puta zatresli mrežu i došli do uvjerljive pobjede (5-1). Dva pogotka postigao je Hofmann (45+1, 68), a po jedan Stindl (26), Plea (44-11m) i Embolo (53).