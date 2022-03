Iako je bio primarna meta Real Madrida, Barcelone i Manchester Uniteda, ponajbolji napadač svijeta, Erling Haaland karijeru bi vrlo lako mogao nastaviti u aktualnom engleskom prvaku - Manchester Cityju. Razlog? Pa vrlo jednostavno - golema odšteta i još veća plaća.

Dortmund tu zapravo ima vezane ruke jer klauzulom je dogovoreno da ovoga ljeta može otići za 75 milijuna eura i City je taj preduvjet navodno već ispunio, a preostalo je samo dogovoriti detalje oko ugovora s Haalandom.

Ako je za vjerovati legendarnom Matthiasu Sammeru, savjetniku čelnika Dortmunda, City je ponudio nestvarne uvjete Haalandu te će Norvežanin postati dio stroja Pepa Guardiole.

Cifra od koje pamet stane

"Znam da je City zainteresiran. Kad sam čuo kakve su cifre u pitanju, dobro me trznulo. Onesvijestio sam se. Supruga me je morala podignuti s poda. Prema tome, moguće je da dođe do tog posla", rekao je Sammer, inače jedna od ikona Borussije 90-ih.

Daily Mail pak piše kako će Haaland zarađivati, pazite sad, 600 tisuća eura tjednu plaću, što je oko 31 milijun eura godišnje i to bez raznih bonusa i premija. Tom bi plaćom Haaland postao najplaćeniji nogometaš u Premier ligi. Za primjer, trenutno su najbolje plaćeni nogometaši Premier lige Kevin De Bruyne i Cristiano Ronaldo koji zarađuju 375 tisuća eura tjedno. Haaland bi zarađivao gotovo duplo više.

Legendarni Sammer je zaključio kako je City sjajan klub za nastavak Haalandove karijere:

"I Pep Guardiola i Erling Haaland će profitirati jedan od drugog. Naravno, Guardiola ima određene ideje. S njim sam surađivao tri godine u Bayernu pa mogu reći da imam dobar uvid u njegov rad. Morat će se prilagoditi jedan drugome i učiti jedan od drugog."