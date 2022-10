Norvežanin Erling Haaland u intervjuu za Sky Sport odgovarao je na neka zanimljiva, ali i neobična pitanja.

Na pitanje o najdražem igraču dok je odrastao odgovorio je: "Osim mog oca, možda bih izdvojio Zlatana Ibrahimovića." Gary Neville, koji ga je intervjuirao, u jednom ga je trenutku pitao: "Kome bi povjerio izvođenje jedanaesterca o kojem ovisi tvoj život?"

"Rekao bih sebi, jer sebi jako vjerujem. Ali, ako bih morao nekoga drugoga izabrati bio bi to Mario Balotelli jer on je možda bio i najbolji izvođač jedanaesteraca kojeg sam ikad vidio", odgovorio je Haaland.

'Obožavam kebab, ali ga ne smijem jesti'

Priznao je i kako obožava kebab.

"Moram reći da ga obožavam. To je jedna od najboljih stvari, ali nikad ga ne smijem jesti. Ponekad sjedim kod kuće i pomislim kako bi to bilo dobro. Onda odem do frižidera i napravim si nešto drugo za jesti", rekao je Haaland.