Gvardiol je otvoreno za The Times priznao kako jednog dana želi zaigrati u engleskoj Premier ligi.

"Znam da trebam napraviti nekoliko koraka prije odlaska u Premier ligu, ali stvarno tamo želim igrati jednog dana", otkrio je branič Leipziga, koji se potom dotaknuo suigrača Christophera Nkunkua koji će na ljeto dres njemačkog kluba zamijeniti onim Chelseaja.

"Nikad prije nisam vidio igrača kao što je Christoper, on je nevjerojatan. Svaki put kad pričam s nekim o njemu, uvijek kažem: Kamo god on ode, želim ići s njim."

Zapalio je tako Gvardiol maštu navijača Chelseaja, da bi potom progovorio o tome kako mu je prošlog ljeta propao transfer u taj klub.

"Mjesec dana prije početka prijelaznog roka bio sam na katu kod sportskog direktora i on mi je rekao kako me neće prodati, da me trebaju i vjeruju u mene."

"Bio sam ok s tom odlukom jer mi je dobro u Leipzigu. Tako je bilo do zadnja dva prijelaznog roka. Tada me nazvao moj agent i rekao da je Chelsea izuzetno zainteresiran. Naravno da razmišljate o ozbiljnoj ponudi velikog kluba kao što je Chelsea. Leipzig je rekao da me ne žele prodati", rekao je Gvardiol pa zaključio:

"Mučio sam se s tom odlukom, ali nismo se dogovorili. Tako je, kako je."

Gvardiol ugovor s RB Leipzigom ima do ljeta 2027., a prema Transfermarktu vrijedi 75 milijuna eura.