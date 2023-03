RB Leipzig će u utorak gostovati kod Manchester Cityja u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Prvi dvoboj u Njemačkoj završio je 1-1, a gol za domaćine zabio je Joško Gvardiol i tako ih spasio poraza.

"Prošle smo sezone ispali u grupnoj fazi natjecanja, ali igrali smo u Europskoj ligi i bili smo tužni. Ove sezone nakon lošeg starta uspjeli smo proći grupnu fazu i plasirati se u nokaut gdje igramo s Manchester Cityjem. Uspjeli smo doma remizirati 1:1 i sad nas čeka težak revanš u Manchesteru, ali takav je nogomet i znamo da je sve moguće", rekao je Gvardiol za službene stranice UEFA-e pa otkrio koje su ambicije kluba.

"Pa, stvarno ne znam. Upravo sam ovdje i imamo puno posla; tu je Bundesliga, a također igramo u Ligi prvaka i natječemo se u Njemačkom kupu. Dakle, bitno mi je da budem što uspješniji ove sezone, a onda kada sezona završi mogu razmišljati što i kako dalje."

Progovorio je branič Vatrenih i o djetinjstvu.

"Odrastao sam s dvije sestre u malom stanu i provodio sam puno vremena igrajući na nogometnom terenu s prijateljima. Jako sam se bavio sportom, bilo nogometom, košarkom ili rukometom. Jednostavno sam se posvetio tom sportu. Bilo je to nešto što me vodilo kroz djetinjstvo i bez čega jednostavno nisam mogao, tako da uvijek kažem da bih se vjerojatno bavio košarkom ili rukometom da nisam nogometaš. Ali evo nas. Zahvaljujem Bogu što sam tu gdje jesam i zahvalan sam sebi i naravno svojim roditeljima koji su me uzdržavali tijekom odrastanja. Moj tata je još uvijek ribar i ljudima koji su stekli radnu etiku teško je jednostavno napustiti nešto za što su bili vezani tijekom cijele karijere."

Dobio je pitanje i o Vatrenima.

"Drago mi je što sam s njima, što dijelim svlačionicu s velikim igračima i što i danas mogu učiti od njih. Kada se održavaju ovakva natjecanja, mi zaista dišemo kao jedan i borimo se jedni za druge. Atmosfera u momčadi je bila fantastična i čak i ako smo napravili malu pogrešku, jednostavno smo je zaboravili i nastavili dalje."

Za kraj je progovorio i o Dinamu.

"Igrao sam u gotovo svim dobnim kategorijama zagrebačkog Dinama. Za seniorsku momčad počeo sam igrati sa 17 godina, a s 18 godina ustalio sam se u seniorskoj momčadi kod trenera Bjelice. Ljudi u tom klubu znaju što rade. Volio bih se tamo vratiti po završetku nogometne karijere jer mi je taj klub dao sve."