Ponajbolji nogometni menadžer svijeta i šef struke Manchester Cityja, Pep Guardiola, imao je dosta neugodno iskustvo s jednim navijačem. Naime, Pepa je jedan napasni navijač zaskočio na ulici usred noći i to kako bi ga žicao sliku.

Guardiola se proteklog tjedna vratio u Manchester kako bi započeo s pripremama za novu sezonu, a on svoju formu održava i vožnjom bicikla i to noćnom. No, pitanje je hoće li i nakon ovog iskustva ponovo izaći sam na ulice Manchestera jednom kada sunce zađe.

Zaskočio ga navijač

Guardiolu je na ulici na biciklu zapazio jedan navijač i počeo sumanuto juriti za njim vičući iz petnih žila: "Pep, može li fotografija? Pep, gdje ćeš? Zašto bježiš"?

Navijač je bio poprilično euforičan i nasrtljiv, a Pep je procijenio, doduše dosta neoprezno, da će stati i vidjeti što nasrtljivi navijač želi. Pep je stao, sišao s bicikla i pozirao s navijačem, ali s poprilično prestravljenim izrazom lica. Na kraju mu je odbio dati ruku i nešto mu je kratko poručio te je nastavio svojim putem.