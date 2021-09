U derbiju drugog kola Lige prvaka u skupini A će se u utorak sastati Paris Saint Germain i Manchester City.

Trener PSG-a Maurizio Pochettino u ponedjeljak je otkrio da će u napadu pariškog kluba u tom susretu najvjerojatnije igrati ponajbolji igrač na svijetu Lionel Messi tako da će napadački trojac PSG-a protiv Cityja činiti Messi, Neymar i Kylian Mbappe.

Sadašnji trener Cityja Pep Guardiola dobro je upoznat s Messijem, kojeg je vodio dok je trenirao njegov bivši klub, Barcelonu.

"Već sam igrao protiv njega kada sam trenirao Bayern, a on u Barceloni. Sada on više nije u Barci i ljudi su to počeli prihvaćati. Nitko nije očekivao da će se to dogoditi, ali dogodilo se. Najvažnije da je on sretan u Parizu", prokomentirao je Guardiola na press konferenciji.

'To je takva količina kvalitete...'

Zatim se osvrnuo na napadački trojac PSG-a , Messija, Neymara i Mbappea, koji će u utorak napadati njegovu momčad.

"Ne znam. To je takva količina kvalitete da ne znam kako bih ih zaustavio. Izvanredni su igrači, svi to znaju. Zajedno su tako dobri, kada se povezuju i kombiniraju...", priznao je Pep.