Manchester City je bio prvak Engleske u protekle tri sezone te će pokušati ove sezone ispisati povijesti i osvojiti je po rekordni četvrti put u nizu. Međutim, u posljednje vrijeme se često mogu čuti komentari kako je aktualni prvak Engleske i Europe ove sezone umoran te da su upali u kolotečinu.

Trener Građana Pep Guardiola sada je odlučio odgovoriti kritičarima Micahu Richardsu, Jamieju Carragheru i Garyju Nevilleu, koji rade kao stručni komentatori Sky Sportsa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Gary Neville zna koliko je teško jer inače bi osvojio četiri Premier lige u najboljem periodu Manchester Uniteda, ali to nije napravio. Možda misle da smo upali u kolotečinu i postali samozadovoljni jer su se oni tako osjećali u Unitedu. Možda su oni to osjećali. Ova ekipa, nema šanse da to osjeća", rekao je Pep pa nastavio:

"Jamie Carragher nije osvojio ništa. Micah Richards nije osvojio četiri naslova prvaka u Premier ligi u nizu. Nikad, to se nikad nije dogodilo. Ne slažem se da smo postali samozadovoljni. Znam igrače, znam kako trče. Njihovo je ponašanje izvanredno. Imamo osjećaj da, ako zadržimo ovaj nivo, osvajamo Premier ligu. Opet ćemo je osvojiti. Kako igramo mi ne govori i ne daje osjećaj da mislimo: ‘Gle kako smo dobri‘ ili da igramo naivno ili podcjenjujemo protivnike. Nimalo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Guardiola je istaknuo kako nije moguće uvijek uzeti tri boda.

'Što očekujete, da ćemo imati 120 bodova?'

"Kada ispustiš bodove, ljudi kažu kako je katastrofa jer si prosuo bodove protiv Liverpoola, Chelseaja i Tottenhama. To su Chelsea, Liverpool i Tottenham, što očekujete? Da ćemo imati 120 bodova i biti 20 bodova ispred svih?", rekao je Pep pa nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Već sam puno puta u sedam godina čuo kad ne pobijedimo da smo samozadovoljni. Ako ne prođemo polufinale, onda nemamo karaktera. Odmah bih potpisao da održimo nivo koji smo imali protiv Liverpoola i Tottenhama u svakoj utakmici. Nismo pobijedili 5:0, nego remizirali, ali potpisat ću odmah da se moja ekipa uvijek ponaša tako kao u tim utakmicama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uvjeren sam da nećemo u idućem desetljeću stići do 10 osvojenih liga u nizu. Optimističan sam, ali nisam idiot. To se neće dogoditi. Stabilni smo, stvaramo šanse i primamo manje golova od suparnika. Na dobrom smo putu i imam osjećaj da imamo više šansi za zabiti gol od suparnika", poručio je Španjolac.

Brzo stigao odgovor

Ubrzo nakon što ga je prozvao, Carragher je odgovorio Španjolcu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da bih imao barem jedan engleski naslov da je Liverpool u vlasništvu države te da je poslovao tako da je Premier liga protiv nas podigla 115 prijava. Samo da dodam: ja sam nakon utakmice s Tottenhamom hvalio Pepovu momčad", odgovorio je bivši igrač Liverpoola.

Utakmice hrvatskih rukometašica u drugom krugu možete uživo gledati na programu RTL Kockica te na platformi Voyo uz stručnog komentatora Filipa Brkića