PONOS GRAĐANA / Guardiola sipao hvalospjeve o Gvardiolu: 'Nije mnogo trenirao s nama, ali impresionirani smo. On je kvalitetno ljudsko biće'

Večeras će u drugom kolu grupne faze Manchester City gostovati kod Leipziga. Bit će to posebna večer za našeg Joška Gvardiola koji se vraća u grad u kojem je proveo tri godine. Bivši je klub Gvardiolu htio pripremiti ceremoniju na početku kojom bi mu se zahvalili za njegov doprinos, no njegov novi šef, Pep Guardiola, rekao je kako nikakve ceremonije ne dolaze u obzir. Izgleda da ga čuva kao kap vode na dlanu. Pogledajte s koliko zadovoljstva je govorio o hrvatskom braniču. "Nije mnogo trenirao s nama, ali svi smo impresionirani njegovim profesionalizmom. On je kvalitetno ljudsko biće, može igrati kao stoper i kao lijevi bek. Ima 21 godinu i može biti važan mnogo godina. Trag koji je ostavio je golem. Impresionirani smo njime na terenu i izvan njega i zadovoljan sam kakav je posao Man City napravio s njim", rekao je Guardiola.