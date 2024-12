Guardiola se našao pod salvom kritika: 'Previše je arogantan i egoističan'

Slavni španjolski trener Pep Guardiola nalazi se pod salvom kritika zbog loše forme Manchester Cityja.

Nottingham je jedini pobijedio u prvenstvu, dok je City izgubio od Liverpoola u derbiju i odigrao bez pobjede protiv Palacea.

Aktualni engleski prvak sada zaostaje osam bodova za vodećim Liverpoolom, a u Ligi prvaka je u ozbiljnoj krizi. Poraz od Juventusa prije kraja grupne faze gurnuo ga je na 22. mjesto, tek dvije pozicije iznad zone koja vodi u baraž.

Nakon poraza od Juventusa, trener Cityja našao se na udaru kritika od strane legendarnog Fabija Capella. Capello je s Milanom osvojio četiri talijanska i jedan europski naslov, dok je s Romom i Realom također ostvarivao velike uspjehe.

"Guardiola je veliki trener, ali i previše arogantan i egoističan. On je čak i gubio trofeje jer je htio dokazati da ih osvaja on, a ne igrači. Zato bi u velikim utakmicama iz sastava izostavljao ključne igrače. To je njegov pokušaj da oduzme zasluge i pažnju javnosti igračima."

