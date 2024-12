KAO AS NA DESETKU / Guardiola se našalio na račun ljutog rivala, a The Special One mu ekspresno odgovorio: 'Ja sam pobjeđivao pošteno'

Rivalstvo Mourinha i Guardiole seže još do 2008. godine kada je Mourinho bio prvi kandidat da naslijedi Franka Rijkaarda na klupi Barcelone te je imao podršku većine čelnika kluba, ali je legendarni Johan Crujff inzistirao da posao pripadne katalonskom stručnjaku, što se na kraju i dogodilo