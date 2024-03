Dosta prašine podigla je reakcija Pepa Guardiole, trenera nogometaša Manchester Cityja, u derbiju protiv Liverpoola kada je u 69. minuti odlučio s travnjaka povući Kevina De Bruynea i umjesto njega u igru ubaciti hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića.

Ljutnja belgijskog veznog igrača bila je očita po izlasku s terena. Derbi dvoboj 28. kola Premier lige na Anfieldu je završio 1-1, a nakon svega je španjolski strateg smirivao tenzije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije istina da je De Bruyne bio ljut, on je sretan. A, ukoliko je bio uzrujan i to je redu. Znam zašto sam napravio tu zamjenu. De Bruyne je bio sjajan u prvom poluvremenu. Bio je nevjerojatan u svim tranzicijama, udarcima i dodavanjima. No, u drugom poluvremenu nismo mogli zadržati loptu. Nakon što smo primili pogodak utakmica više nije bila u našim rukama. Uvođenjem Kovačića to se promijenilo. Donio nam je stabilnost, opet smo bili svoji", komentirao je trener Manchester Cityja Guardiola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na sličan način su tu zamjenu, a i igru Kovačića, komentirali tamošnji mediji, dok drugi hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol nije igrao na Anfieldu.

U Premier ligi sve je veća drama na samom vrhu ljestvice pa tako trenutačno Arsenal i Liverpool imaju po 64 boda, dok je iza njih Manchester City, aktualni prvak, s bodom manje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa