Manchester City je u subotu u četvrtfinalu FA kupa "uništio" drugoligaša Burnley s 6:0. Još jednom je briljirao Erling Haaland, koji je do 59. minute zabio prva tri gola Cityja, da bi ga četiri minute nakon toga Pep Guardiola izveo iz igre.

Isto je napravio i utorak u Ligi prvaka, kada ga je nakon pet postignutih pogodaka izvadio u 63. minuti.

"Haaland je zabio osam golova u četiri dana, to je nevjerojatno. Ja sam u Barceloni igrao 11 godina i zabio sam 11 golova, on je to skoro napravio u četiri dana", rekao je Guardiola nakon utakmice pa ironično ispalio: "Izveo sam ga iz igre nakon zabijena tri gola da ne bi srušio rekord Messija u FA kupu."

'Da je oborio rekord, bilo bi mu dosadno do kraja života'

Riječ je o situaciji s utakmice Leipziga u Ligi prvaka. Haaland je zabio pet pogodaka, a da je zabio šest golova onda bi postao igrač s najviše zabijenih golova u jednoj utakmici Lige prvaka. Ovako se izjednačio s rekordom Lionela Messija i Luiza Adriana, koji su također zabili pet.

"Da je sad oborio rekord, dok ima 22 godine, bilo bi mu dosadno do kraja života. Sad ima neki cilj za budućnost. Zato sam ga zamijenio. Nisam znao da Messi drži rekord, saznao sam to nakon utakmice", rekao je Guardiola nakon utakmice s Leipzigom.

Dio ljudi smatra kako je Guardiola tada izveo Haalanda kako ne bi oborio rekord Messija. Cityjev strateg zbog toga se nakon ogleda s Burnleyjem odlučio narugati kritičarima jer Messi nikad nije ni zaigrao u FA kupu.