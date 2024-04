Premier liga je pred samim krajem. Još su samo tri kola ispred nas, a utrka za prvaka još je otvorena. Nije poznato ni tko točno ispada iz lige, a otvorena je i borba za europske pozicije.

Drugoplasirani Manchester City ima bod zaostatka za vodećim Arsenalom, ali i utakmicu manje što znači da ima sve u svojim rukama. Pobijedi li sve četiri utakmice osvoit će naslov, a šest dana nakon zadnjeg kola ima i finale FA Kupa gdje može i do dvostruke krune. Pep Guardiola ima priliku postati prvi trener koji je osvojio četiri uzastopne titule prvaka. U 136-godišnjoj povijesti kolijevke nogometa nitko nikada nije uspio četiri puta zaredom postati prvak, a budući da je Pepova momčad ispala iz Lige prvaka za očekivati je kako će sve svoje snage uprijeti u osvajanje naslova koje će im teško 'pobjeći' i koje bi Pepa upisalo zlatnim slovima za njegovo možda i najveće postignuće u karijeri koje će teško itko ikada srušiti.

Mikel Arteta ima teoretsku priliku postati najmlađi trener od Josea Mourinha koji je osvojio Premier ligu, no iako ima impresivnu sezonu iza sebe i iako će najvjerojatnije slaviti u sve tri preostale utakmice, naslov će mu najvjerojatnije pobjeći za dva boda. Veliki 'krivac' za to bit će bivši trener Arsenala Unai Emery koji je svoju osvetu topnicima servirao hladnu jer ih je pobijedio na Emiratesu s Aston Villom prije tri kola i tako uzeo možda i ključne bodove.

Jurgen Klopp je mogao posati prvi trener koji je protiv Pepa dvaput osvojio naslov prvaka, no odnosi u svlačionici Redsa odavno su postali kancerogeni pa Jurgenov odlazak, kao i gubitak bodova u nekoliko posljednjih kola ne trebaju iznenaditi. Pitanje je samo što je točno uzrok, a što posljedica. Ako ništa drugo, Liverpool je osigurao nastup u Ligi prvaka, a do kraja sezone igrat će veliku ulogu u borbi ostalih klubova za mjesto u europskim natjecanjima.

Foto: Profimedia

Spomenuti Unai Emery ima fantastičnu sezonu s Aston Villom i trenutno drži četvrto mjesto, posljednje koje vodi u Ligu prvaka. Jedini koji mu može 'oteti' mjesto je Tottenham koji iza Ville ima čak dvije utakmice manje, no pobijedi li u obje bit će na bod iza Ville. Villa stoga ima sve u svojim rukama i ostaje samo pitanju u kolikoj mjeri će na njihov plasman utjecati Konferencijska liga gdje je trenutno u polufinalu.

Tottenham će najvjerojatnije na peto mjesto koje vodi u Europsku ligu, a šesti je trneutno Man Utd koji drži jedino mjesto za Konferencijsku ligu. Kiksa li Tottenham, United može napasti i njegou poziciju, no za očekivati je da će se 'crveni vragovi' ipak boriti da odbiju napade Newcastlea koji s bodom iza njih čeka kao zapeta puška ne bi li Unitedu 'oteo Europu'. Uvelike će odlučivati njihov međusobni okršaj u predzadnjem kolu na Old Traffordu, no Unitedu mjesto može oteti i Chelsea koji s utakmicom manje od Uniteda ima šest bodova manje i teoretski može do Europe.

Manchester City

Man City - Wolves

Fulham - Man City

Tottenham - Man City*

Man City - West Ham

finale FA Kupa protiv Uniteda

Arsenal

Arsenal - Bournemouth

Man Utd - Arsenal

Arsenal - Everton

Aston Villa

Aston Villa - Olympiakos*

Brighton - Aston Villa

Olympiakos - Aston Villa*

Aston Villa - Liverpool

Crystal Palace - Aston Villa

Manchester United

Crystal Palace - Man Utd

Man Utd - Arsenal

Man Utd - Newcastle

Brighton - Man Utd

finale FA Kupa protiv Cityja

U borbi za ostanak poznato je kako Sheffield Utd ide u Championship, a Burnley, Luton i Nottingham Forest borit će se za jedno mjesto koje garantira ostanak u elitnom razredu engleskog, ali i svjetskog nogometa. Trenutno je Nottingham na toj poziciji s bodom ispred Lutona te dva boda ispred Burnleyja. Zasad je velikom zaletu Burnley, no problem je u tome što će njegovi napori, kao i oni Lutonovi 'pasti u vodu', poništi li FA odluku o oduzimanju četiri boda Nottinghamu. Ostane li odluka na snazi, Nottingham bi mogao u Championship. Veliki dvoboj igra se u zadnjem kolu kada Burnley dočekuje Nottingham.

Nottingham Forest

Sheffield - Nottingham Forest

Nottingham Forrest - Chelsea

Burnley - Nottingham Forest

Luton

Luton - Everton

West Ham - Luton

Luton - Fulham

Burnley

Burnley - Newcastle

Tottenham - Burnley

Burnley - Nottingham Forest