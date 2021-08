Ponajbolji nogometni menadžer svijeta, Pep Guardiola, ovoga ljeta želi sprovesti veliku rekonstrukciju svoje momčadi i spreman je odreći se nekih dosad stožernih igrača kako bi u klub doveo svježu krv s kojom bi napao toliko željenu Ligu prvaka.

Manchester City već se riješio Sergija Aguera koji je otišao u Barcelonu, a spremni su prodati i Raheema Sterlinga i Riyada Mahreza, kao i Bernarda Silvu, trojicu igrača koji su bili veoma važni Guardioli u proteklih nekoliko sezona. Sve to Guardiola radi kako bi u klub doveo dvojicu velikih engleskih zvijezda, Harryja Kanea i Jacka Grealisha.

Dovršava se transfer

Daily Mail je prije nekoliko dana objavio kako će Guardiola baš na današnji dan dovršiti pregovore s Aston Villom, a danas svi od Guardiana, BBC-a, Skya, pišu kako je City na milimetar od potpisivanja Grealisha. Taj će transfer biti ujedno i rekordan kada su u pitanju engleski igrači, a City će ga platiti golemih sto milijuna funti.

Grealish je navodno već stigao u Manchester na liječnički pregled, a Daily Mail tvrdi da bi do kraja dana trebao dovršiti transfer. Englez bi u Cityju trebao zarađivati oko deset milijuna funti po sezoni, a čekalo bi ga jamačno i mjesto u prvoj momčadi.

No, Grealish je samo jedna od dvije Pepove mete. On ovoga ljeta želi dovesti i Kanea, zbog čega na koncu i prodaje sve one stožerne igrače koje smo ranije naveli. Odšteta za Kanea mogla bi biti još i veća jer spominje se cifra od oko 150 milijuna funti, a ako taj transfer prođe, Kane će onda postati najskuplji engleski nogometaš svih vremena. Vjerovali ili ne, trenutno taj rekord drži stoper Harry Maguire koji je prodan Unitedu za 87 milijuna eura.