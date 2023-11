Manchester City ugostiti će u utakmici 4. kola skupine G Lige prvaka švicarski Young Boys. Branitelj naslova prvoplasirana je momčad skupine s maksimalnim dosadašnjim učinkom, a eventualnom novom pobjedom mogli bi osigurati osminu finala najelitnijeg klupskog natjecanja.

Španjolac na klupi Građana Pep Guardiola najavio je sutrašnju utakmicu te se još jednom osvrnuo na spremnost svojih igrača budući da je to tema o kojoj najviše priča ove sezone.

Pritom je posebno istaknuo ovoljetno pojačanje Joška Gvardiola za kojeg koristi superlative dok priča o njemu.

'Nevjerojatno je koliko je otvoren i profesionalan'

"Nadam se da ćemo zaključiti posao, to bi nam puno značilo. Moramo to napraviti. Imat ćemo još dvije prilike, ali puno bi nam značilo da to napravimo već ovom utakmicom. To bi bilo sjajno", rekao je Guardiola, a onda prokomentirao svog hrvatskog braniča.

"Znali smo da je on sjajna osoba, to je ono što prvo gledam. Može igrati stopera, a mi se odlučujemo na igru s četvoricom u zadnjoj liniji pa je bek. Nevjerojatno je koliko je otvoren prema onome što radimo i koliko je nevjerojatno profesionalan. Uistinu sam zadovoljan njime i baš sretan što smo ga uspjeli dovesti."

