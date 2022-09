Kapetan Crvene Zvezde i golman kanadske reprezentacije Milan Borjan rođen u Kninu opet je u centru medijske pozornosti. Vratar je poznat po svojim izjavama koje su dizale prašinu:

"Nisam rođen u Hrvatskoj, rođen sam u Krajini, Dalmaciji. To je bilo srpsko mjesto. Ja sebe opisujem kao nekoga tko je rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin jer sam tamo proveo puno godina."

U srijedu je odigran vječni derbi između Partizana i Zvezde, koji je završio remijem 1:1. Srpski navijači su poznati po svojim provokacijama, a to nije izostalo ni ovaj put. Grobari su prije, za vrijeme i nakon utakmice pjevali: "Žena ti je ku*va, Borjane."

'Primitivci'

Nakon utakmice kapetan najvećeg rivala im je sarkastično zapljeskao na uvrede upućene Snežani Borjan, atraktivnoj manekenki. Hrvatski navijači imat će, inače, priliku vidjeti lijepu Sneki na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Naime, Vatreni igraju u skupini s Kanadom, na čijim vratima stoji njezin suprug Milan.

"Sneki" im je već putem društvenih mreža odgovarala: "Ne čujem vas od šuštanja eura koje brojim."

Nakon utakmice novinarima je u miks zoni komentirao svoju reakciju: "Nemam što reagirati na to. To su primitivci, skandiraju mojoj obitelji, nemam što tu tu reći. To pokazuje kakvi su ljudi. Ako su oni sretni i zadovoljni što mi vrijeđaju obitelj, neka im ide na dušu."