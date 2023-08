Hajduk dočekuje PAOK na Poljudu u sklopu trećeg pretkola Konferencijske lige, a grčka Gazetta je za razliku od prijašnjih dana, odlučila posvetiti tekst isključivo sportskim temama, a u centru je bio bivši igrač AEK-a Marko Livaja:

"U Hajduku se sve vrti oko Marka Livaje. Ključni je igrač pobjednika Kupa Hrvatske i u najboljoj je formi u karijeri. Nikada nije bio tako samouvjeren kao sada. Za splitsku momčad bivši napadač AEK-a nije samo nogometaš. On je velika zvijezda.

Toliko velika zvijezda do te mjere da on sam odlučuje kada će trenirati. On je igrač koji svojom neospornom kvalitetom i sposobnošću s loptom u nogama može presuditi svaku utakmicu u hrvatskoj ligi.

Veliko oružje Hajduka je neviđeno i čarobno okupljanje cijelog Splita oko momčadi. Nije slučajno što su ulaznice za prvu utakmicu rasprodane u samo četiri sata.

Među navijačima pobjednika Kupa Hrvatske vlada velika glad za utakmicama poput ove s PAOK-om. Ovu pobjedu žele više od svega jer vjeruju da će to biti prekretnica koja može promijeniti cijelu sezonu momčadi. Kvalifikacije se smatraju velikim korakom za momčad prema snu o europskom putu."