Graham Potter ima novi posao. Bivši trener Chelseaja postao izbornik

Graham Potter ima novi posao. Bivši trener Chelseaja postao izbornik
Foto: Jonathan Brady, Pa Images/alamy/profimedia

Potter je bio trener švedskog Östersundsa, s kojim je osvojio povijesni kup

20.10.2025.
11:05
Bivši trener premierligaških klubova Chelseaja, Brightona i West Hama Graham Potter vratio se u švedski nogomet i postao izbornik švedske reprezentacije.

 

Podsjetimo, švedska se reprezentacija ranije riješila izbornika Jona Dahla Tomassona nakon poraza od Kosova, koji je Švedsku praktički izbacio iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Nakon otkaza Tomassonu, švedski se savez odlučio za Pottera.

 

Potter, koji je ranije trenirao švedski Östersunds FK sedam godina, tako se vratio tamo gdje je započeo trenersku karijeru. Potter je Östersunds preuzeo kada je klub bio u trećoj ligi, a zatim ostvario dvije promocije zaredom i izborio prvu ligu. Ondje su osvojili švedski Kup, što je sezonu kasnije Potteru donijelo povratak u Englesku i klupu Swanseaja, nakon čega je potpisao za Brighton.

 

