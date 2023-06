Na redovnoj sjednici skupštine kluba, gradonačelnik Ivica Puljak je predstavio studiju o obnovi Poljuda, ali i izgradnji novog stadiona na kojem bi Hajduk trebao igrati u budućnosti.

Troškovi obnove trebali bi koštati između 30 i 40 milijuna eura, a obnavljali bi se i popratni sadržaji uz stadion. Nakon toga krenulo bi se u izgradnju potpuno novog kompleksa na Brodarici, području na kojem se nalazi Park Mladeži.

"Stadion je kulturno naslijeđe našega grada, zaštićen je i mi smo ga obavezni obnoviti. Što god na njemu radili, želimo da Hajduk na njemu može istovremeno igrati pred dvadeset tisuća ljudi što je neki minimum jer Hajduk ima trinaest tisuća pretplatnika. To je prioritet", rekao je Puljak za Index.

Također, rekao im je i da bi do kraja godine trebali imati gotovu dokumentaciju, nakon čega bi se raspisao natječaj, a s radovima bi se započelo sredinom sljedeće godine.

"Rekonstrukcija Poljuda je prioritet, ali onda smo sjeli i ovako rekli: Hajduk je ambiciozan klub i mi smo grad koji želimo takav klub i želimo mu pomoći realizirati ambicije. Za to nam treba moderan stadion, a Poljud to ne može biti ni nakon svih mogućih obnova jer je građen u neko drugo vrijeme.Splitu treba novi stadion, novi stanovi za mlade i kongresni centar. Želja nam je to sve ostvariti odjednom jer ako pitamo građane 'Hoćemo li novi stadion ili nove stanove za mlade'? bilo bi pola - pola. Tražimo model prema kojemu bi prostor Brodarice bio novi sportsko-stambeno-poslovni kompleks. Radimo na studiji izvodljivosti koja će biti gotova do kraja godine i onda će biti poznatiji konkretniji detalji, svi troškovi i sve ostalo. " rekao je gradonačelnik Splita.

Kapacitet Poljuda kroz ove bi se obnove neznatno smanjio, a na njemu bi se igralo do realizacije projekta Brodarica. Kasnije, Poljud bi služio za razne koncerte, manifestacije ili neke druge sportske događaje.

Pitanje je, što bi na to sve rekli navijači Hajduka koji lijepe trenutke i sjećanja vežu upravo uz stadion na Poljudu.