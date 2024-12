Golobradi Gattuso najavio jadranski derbi pa poručio: 'Učinit ću to opet ako Hajduk bude prvak'

Hajduk u nedjelju na Poljudu čeka teška utakmica protiv Rijeke. Jadranski derbi izravno bi mogao donijeti jesenskoga prvaka SuperSport HNL-a. Bili su si zakomplicirali situaciju nakon poraza od Gorice i sad će oni biti ti koji moraju preuzeti inicijativu na Poljudu. Uoči nedjeljne utakmice pred medije je izašao Gennaro Gattuso i najavio derbi.

Bio je to prvi izlazak 'golobradog' Talijana nakon što je u humanitarnoj 'Bradatoj aukciji' obrijao bradu koju je nosio neprekidno punih 22 godina. Stoga je Gattuso odmah na početku zadobio aplauz. Talijan je komentirao novi imidž.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znao sam što me čeka. Peče me zadnjih dana. Stavio sam više kreme ovih dana na lice nego sve skupa u životu. Kćer Gabriela me zvala jedno 30-40 puta ovih dana jer me u 21 godinu nikada nije vidjela bez brade! Ovo što vidite nisam ja, ali brada će opet narasti. Opet ću to napraviti ako treba", rekao je na početku i zatim odgovorio na to hoće li Hajduk biti prije prvak nego što mu brada ponovno naraste.

"Obećavam, ako Hajduk bude prvak opet se brijemo!", najavio je Gattuso i okrenuo se protivniku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Fruk igra lažnu devetku, ali tu su i njihovi veznjaci i bekovi koji se bacaju na svaku loptu. nema sigurnih stvari u životu, u mojoj kući je jedino sigurna smrt. Očekujem pravu bitku, Rijeka je zeznuta momčad. Primili su samo pet golova. Odigrat ćemo našu najbolju utakmicu", rekao je Gattuso pa komentirao rad Radomira Đalovića.

"Sve pohvale Đaloviću, 16 utakmica bez poraza znači da je jako dobar trener. Rijeka je 10-11 golova zabila iz velike daljine. Nisu najatraktivnija momčad za gledanje, ali znaju zabiti gol. Rijeka ne zna izgubiti utakmicu! Neke su susrete trebali izgubiti, ali nisu. Uvjere te da ih možeš pobijediti, pa na kraju oni tebe pobijede. Najviše nam opasnost prijeti od njihovih krila", iskreno će Talijan.

Zatim je uslijedilo pitanje stanja u momčadi nakon poraza od Gorice. Posebno je bio naglasak na ozlijeđene igrače.

"Hrgović se oporavio, Diallo i Bamba su out. Utakmica u Gorici je bila prokleta, nismo očekivali taj poraz. U Varaždinu smo trebali izgubiti, u Velikoj Gorici pobijediti. Nismo izgubili zbog Livajinog promašenog penala. Ako smo već trebali izgubiti, bolje je za nas da se to tada dogodilo. Moramo mijenjati pristup, pogotovo u zadnjih 25 metara. Moramo vidjeti više zločestoće kod naših napadača. Krila moraju više riskirati, ići u dribling. Imamo kvalitetu igrača, trebamo je pokazati. Želim vidjeti u igračima da žele dati gol, drskost."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potom je Talijan komentirao loše uvjete u Velikoj Gorici.

"Neću polemizirati, ali moram kazati da je u Gorici bio težak teren iako ni na dan susreta ni dan prije nije bilo kiše. Nije bila situacija kao u Šibeniku prije susreta s Rijekom. Ne mogu razumjeti da lopta ne odskače na terenu, a da se to zove prvom ligom. A Hrvatska ima dva polufinala Svjetskih prvenstava u zadnjih šest godina", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakvu Rijeku očekuje Hajdukov trener otkrio je medijima:

"Puste te prvih 20 metara da lagano izneseš loptu, ali onda te jako stisnu. Bit će to bitka za sredinu terena. Jako su opasni u tranziciji."

Hajduk i Rijeka gotovo nikad ne gube kad povedu. Je li ključ za Bile da zabiju prvi?

"A kako zabiti prvi, kako se to radi?!", našalio se Gattuso.

Talijan je najavljivao i darove u slučaju pobjede nad Goricom, no to se nije pokazalo baš najsretnijim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nećemo više najavljivati poklone, donijeli su nam nesreću. Tek kada se pobijedi pričat ćemo o nekakvim nagradama", stao je na loptu Gattuso.

Hajduk bi protiv Rijeke mogao imati problema u prekidima što je dosadašnja boljka Splićana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trener mora odlučiti, hoće li igrati zonsku obranu ili čovjek na čovjeka. Uvijek sam kao trener igrao zonsku obranu, i u igračkoj karijeri. Ovdje sam vidio da se igra igrač na igrača i nisam to htio mijenjati. U Osijeku je zaspao Pukštas, Šarlija u Gorici, ali radimo na tome", zaključio je Gattuso, a prenosi Slobodna Dalmacija.

POGLEDAJTE VIDEO: Jadranski derbi na Poljudu mogao bi odlučiti jesenskog prvaka, Dinamo na Kranjčevićevoj nema pravo na kiks