Bayer Leverkusen i Monaco su odigrali zanimljivu utakmicu s mnogo obrata, a na koncu su slavili gosti sa 3-2. Monaco je poveo, Bayer je s dva gola okrenuo rezultat, da bi gosti iz Kneževine zabili još dva gola za pobjedu.

Monaco je poveo već u devetoj minuti nakon velike pogreške domaćeg vratara. Jonathan Tah je vratio loptu svom vrataru, a Lukaš Hradecky umjesto da je ispuca, previše je čekao što je iskoristio Breel Embolo prišavši mu s leđa. Napadač francuskog kluba malo je gurnuo finskog reprezentativca, a Hradecky nespretno prebacio loptu preko svoje gol linije. "Apotekari" su tražili prekršaj u napadu, no izraelski sudac Orel Grinfeld je nakon konzultacija s VAR sobom pokazao na centar.

Golman Bayer Leverkusena Lukaš Hradecky bio je jako ljut i neugodan izjavi poslije utakmice:

'Boli me ku**c'

"Pitajte suca, po meni je to čisti prekršaj. Udario me i nekontrolirano sam pao. Meni je to prekršaj. Osim toga, ne razumijem kako ne može ponovno pogledati situaciju. Da me nije gurnuo, mogao sam bez problema dodati loptu. Boli me kur*c, to je bezobrazno", rekao je 33-godišnji Hradecky za njemački RTL i nastavio:

"Motivirani smo za drugu utakmicu. Što se dogodilo nakon utakmice… Nova generacija, svatko misli da ima veći ku*ac od drugog. Ne razumijem, sve su to djeca, sve su to djeca", izjavio je Hradecky.