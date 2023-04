Sve je bilo gotovo nakon manje od trideset minuta igre jer je već u 26. minuti domaćin vodio 3-0. Dva pogotka je postigao Gross, a posebno je upečatljiv bio onaj za 3-0 kada je njemački nogometaš pogodio iz voleja sa skoro 20 metara.

Potom je dva pogotka zabio Wellbeck, jedan krajem prvog, a drugi početkom drugog poluvremena za 5-0, dok je sve zaključeno golom Undava u 66. minuti, koji je na startu utakmice i otvorio niz pogodaka.

Brighton je ostao osmi na ljestvici, a došao je Liverpoolu na bod minusa. Wolverhampton je ostao na 13. mjestu.

Da Silva za pobjedu

Nottingham Forest se bori kako bi ostao u eliti, a u ovom 34. kolu je sve do 82. minute vodio kod Brentforda 1-0 golom Brazilca Danila u nadoknadi prvog dijela. No, ne samo da klub iz Nottinghama nije sačuvao vodstvu već je do kraja ostao bez ičega te je poražen 1-2.

U 82. je za 1-1 zabio Toney, a Da Silva u 94. minuti za 2-1 Brentforda koji je čvrsto na devetom mjestu ljestvice. Nottingham Forest će imati nemirnu završnicu sezone sa svog trenutačno 17. mjesta na ljestvici.

U nedjelju se igraju sljedeće utakmice: Bournemouth - Leeds, Fulham - Manchester City, Manchester United - Aston Villa, Newcastle - Southampton i Liverpool - Tottenham. U ponedjeljak igraju Leicester - Everton, dok kolo završava u utorak utakmicom Arsenala i Chelseaja.