Ponajbolji napadač današnjice, Robert Lewandowski, postigao je vodeći pogodak za Bayern u 14. minuti utakmice s Dinamo Kijevom u Ligi prvaka. Poljak je time ispisao povijest Lige prvaka, a gol koji je postigao uistinu je spektakularan.

Lewandowski je zabio golčinu škaricama, ali još važnije od toga, ovo mu je deveta utakmica za redom u Ligi prvaka u kojoj je upisao pogodak. Uspjelo je to i Ruudu van Nistelrooyju, kao i Cristianu Ronaldu, ali Lewi je ovo već drugi put da niže devet utakmica u Ligi prvaka s postignutim golom i to do sada nije uspio nitko.

