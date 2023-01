U derbiju 18. kola na otvaranju druge polusezone HNL-a gledali smo dobru nogometnu utakmicu. Osijek i Rijeka su u Gradskom vrtu podijelili bodove u iznimno zanimljivoj utakmici, vidjeli smo svega... Od sumnjivog penala za Rijeku, poništenog pogotka u posljednjim trenucima do VAR-a koji nije radio kako treba.

Osječane je u vodstvo doveo Josip Špoljarić (9), a poravnao je Matija Frigan (38-11m).

Osijek je odlično otvorio utakmicu, a pritisak domaćih donio je i pogodak već u 9. minuti. Caktaš je izveo korner s desne strane, na drugoj vratnici najviši je bio Žaper koji je vratio loptu na prvu stativu gdje je Špoljarić na pet metara od gola nadvisio svog čuvara i svladao Labrovića.

Pravi derbi

No, kako je vrijeme odmicalo, tako je Rijeka bivala aktivnija te je do poravnanja stigla prije isteka prvih 45 minuta. Nakon kratke kombinacije po korneru Janković je pokušao ubaciti s lijevog krila, a njegov ubačaj rukom je blokirao Lovrić pa je sudac Kolarić pokazao na bijelu točku. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Frigan.

Kako je neposredno prije početka utakmice u Osijeku počeo padati snijeg, travnjak stadiona u Gradskom vrtu je do kraja prvog dijela bio potpuno bijel te su uvjeti za igru bili sve teži. Domaćini su u pauzi uspjeli osposobiti teren za nastavak, no on je protokom igre bivao sve lošiji, pogotovo u kaznenim prostorima gdje je trava gotovo potpuno nestala, pa u drugom poluvremenu nije bilo opasnijih situacija za promjenu rezultata sve do 88. minute kada su Mierez i Lovrić uspjeli iskombinirati priliku u gostujućem 16-ercu no pokuašj Lovrića obranio je Labrović.

Samo nekoliko sekundi potom zatresla se mreža Rijeke, 16-godišnji debitan Filip Živković prihvatio je loptu na šest metara od suparničkog gola i mirno svladao Labrovića. Uslijedilo je veliko slavlje domaćih koje se na koncu pokazalo uzaludnim jer je nakon pet minuta provjere situacije putem VAR-a ustanovljeno minimalno zaleđe. Valja napomenuti kako VAR nije radio dobro tijekom utakmice te nisu mogli komunicirati s glavnim sucem.

Treći Osijek sada ima 31 bod, četiri manje uz utakmicu više od drugog Hajduka, a 10 manje uz dvije utakmice više od vodećeg Dinama, dok je Rijeka ostala osma sa 16 bodova, tri više od devetog Šibenika uz utakmicu više, a osam više od posljednje Gorice uz također utakmicu više.