Predsjednik La lige, Javier Tebas spreman je podržati odluku o izbacivanju Barcelone iz prvoligaša ako klub na sudu bude proglašen krivim za 'Slučaj Negreira'.

Prvi čovjek La lige neće se suzdržavati u izbacivanju katalonskog kluba u niži rang, ako na sudu bude dokazano da je Barcelona plaćala sudske savjete nekadašnjem čelniku sudske komisije Joseu Mariji Enriquezu Negreiri.

I iako je klub dostavio dokaze da u slučaju nije bilo ništa ilegalno što bi utjecalo na rezultate, posljednju riječ imat će sud.

Tebas bi odluku o izbacivanju kluba vrlo lako prihvatio, budući je i sam širio informacije o slučaju, ali ni ne skriva da je navijač Barceloninog velikog rivala, Real Madrida.

"Dug je put do odluke u ovom slučaju, ali određena ponašanja nemaju objašnjena. Sve je još u fazi istrage i klub može biti proglašen krivim, kao i direktori. Apsolutno je sve moguće", rekao je Javier.

Na pitanje je li stvarno spreman izbaciti Barcelonu u nižu ligu Tebas je odgovorio: "Ako bi sudac tako odlučio, onda da. To odlučuje sudac, kao što je to napravio s Elcheom prije nekoliko godina. Ono što sam ja mogao učiniti u svemu je da osudim određene stvari i to sam učinio. Sankcije nisu moja odgovornost."

A zatim je progovorio i o financijskoj situaciji kluba koja nije u dobrom stanju.

"Barcelona 'povrjeđuje' La Ligu zbog svoje financijske situacije. Ne možemo imati klub koji je dužan 700 milijuna državi i 100 milijuna igračima, kao što je to bio slučaj ranije. Ja to ne želim."

I iako nikad nije krio da je navijač Madrida tvrdi da već dugo nije toliko entuzijastičan oko toga.

