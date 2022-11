'FERKA' USRED UTAKMICE / 'Šaketanje' Varaždinaca i Osječana: 'Igrači su mi zaradili šljive pod okom. Nismo smjeli nasjesti, sami smo si krivi'

Nakon što je Varaždin u 14. kolu prvenstva, odigranom 22. listopada, pobijedio Osijek sa 4-1, ždrijeb je htio da se Varaždin i Osijek nađu i u osmini finala Kupa. Ovoga puta slavio je Osijek sa 2-1 u susretu sa čak četiri crvena kartona, devet žutih i ukupno 42 prekršaja. Bila je to utakmica kakva se dugo nije odigrala u hrvatskom Kupu, ali i općenito u našem nogometu... Na kraju su Osječani s 2-1 prošli u četvrtfinale Kupa Hrvatske, ali susret je zasjenila tučnjava igrača na terenu. Gol Brodića u 92. izazvao je pravi cirkus i trenutak koji je obilježio susret, a u kojem su sudjelovali svi igrači, čak i oni s klupe, uključujući i službeno osoblje... Samo minutu kasnije došlo je do opće "tučnjave" igrača obje momčadi, a sudac Pajač je imao pune ruka posla. Rezime "gužve" bila su isključenja domaćeg vratara Zelenike i braniča Jorga Pellumbija, te napadača Osijeka Antonija Mance. Kako domaćin više nije imao pravo na zamjenu na vrata je stao Elezi. Nadoknada je ukupno trajala čak deset minuta, ali više nije bilo promjene rezultata. Trener Varaždina Mario Kovačević komentirao je tučnjavu na travnjaku. "Igrači Osijeka više nisu mogli, ali mi smo se dali isprovocirati. To je završilo na kraju na ružan način, ne samo porazom već smo ostali i bez dva nama jako bitna igrača za zadnju prvenstvenu utakmicu. Nismo na to smjeli nasjesti. Kad sam vidio da osoblje s klupe Osijeka, nagurava naše igrače, nisam mogao vjerovati. Na kraju su moji igrači zaradili dvije šljive ispod oka, dobili smo dva crvena i izgubili utakmicu. Završilo je na kraju sve na ružan način", kazao je Mario Kovačević koji tvrdi kako incidenti na kraju susreta su išli samo na ruku Osječanima... "Mi smo se valjda međusobno udarali kad smo dobili dva crvena kartona, a oni samo jedan... Znam kada dođe do takvih situacija pa se igrači naguravaju, ali udarati šakom... Ne bih to ni htio komentirati", dodao je Kovačević i nastavio: "Žao mi je bilo kada sam vidio da se njihovo vodstvo, koje je utrčalo u teren, nagurava s našim igračima. Da su barem smirivali igrače, nego su još pravili veći problem. Ali sami smo si krivi, samo smo se dali isprovocirati. Nismo iskusni u tom pogledu. Da se ovo nije dogodilo, oni su bili u knock downu, mislim da smo mogli stići i do produžetaka. Ovako su se oni odmorili, a poslije nije bilo ni igre, a mi smo ostali bez golmana i jednog igrača. Međutim, ima nas dovoljno da u nedjelju odigramo hrabro i završimo polusezonu pobjedom". Rene Poms, trener Osijeka, dao je svoj osvrt na kaos koji je nastao: "Ne volim takve situacije. Odjednom je pred mojim očima bilo 20 do 30 ljudi. Tko je što radio, nisam ni vidio. Utakmica je bila vrlo čvrsta i vidjela se velika želja kod obje ekipe, naravno da dođe do takvih situacija