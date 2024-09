Gattuso uoči Jadranskog derbija pričao o Bjelici: 'Sretan sam što je našao posao'

Trener Hajduka Gennaro Gattuso održao je konferenciju za medije uoči utakmice njegovog Hajduka i Rijeke na Rujevici ove nedjelje. Ovaj Jadranski derbi bit će okršaj prve (Rijeka) i druge (Hajduk) momčadi na tablici i velikih rivala.

" Momčad su koja mi se jako sviđa, njihov mentalitet. Ako Hajduk želi pozitivan rezultat, mora imati istu glad, želju, volju, energiju kao i Rijeka. Njihovi krilni napadači su najveća opasnost. Na to se moramo pripremiti. Dobro igraju s loptom i bez nje. Igraju dosta visoko, ali se brzo povlače put natrag. Bit će to drukčija utakmica od one protiv Gorice. Trebat ćemo imati volju u trenucima kada budemo patili. Kod moje momčadi najviše mi se sviđa što nema euforije. Zbog toga sam miran. Tek je odigrano sedam kola, ima još puno utakmica. Mislim da nije vrijeme ni za kakve prognoze i kalkulacije. Moramo raditi na stvarima koje još uvijek nisu dovoljno dobre. Ako pobijedimo u Rijeci nismo osvojili naslov prvaka. Momčad je koncentrirana, radi dobro i moramo tako nastaviti. Ima igrača koji nisu zadovoljni što ne igraju, ali u modernom nogometu s pet izmjena svi imaju priliku, a kada dođe moraju je dočekati spremni", rekao je Gattuso na početku pa se osvrnuo na Marka Livaju koji je znao biti meta provokacija i uvreda na Rujevici:

"Već nakon pet minuta navijače izgubiš iz glave. Kada sam igrao, često su me vrijeđali, vikali su mi svašta. Te uvrede bile su mi dodatna snaga. Nakon određenog vremena na terenu ne čuješ ništa. Marko Livaja navikao je na uvrede, igrao je u Grčkoj najveće derbije. Svaku utakmicu moramo igrati na pobjedu, velika je odgovornost imati 20-25 tisuća navijača na Poljudu. U vrijeme Covida vidjeli ste kako izgleda nogomet bez navijača. To je kao da gledam film sa ženom kod kuće, a s navijačima je to kao da se film gleda u najvećoj kinoteci. "

Osvrnuo se pred kraj i na dolazak Neneda Bjelice na Dinamovu klupu.

"Sretan sam što je pronašao posao. Želim mu svu sreću. Ima veliko iskustvo i znanje. Vodio je klubove u Italiji, Njemačkoj, Turskoj. Poznata mi je njegova filozofija nogometa", poručio je.

