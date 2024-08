Hajduk je remizirao na Farskim otocima 0-0 i osigurao prolaz u treće pretkolo Konferencijske lige. Ipak igra protiv Torshavna bila je daleko od očekivane, pa su navijači bili žestoki s kritikama. Svjestan je toga bio trener Bijelih Gennaro Gatusso koji je dao izjavu nakon utakmice, a prenosi ju Dalmatinski portal.

'Znao sam da neće biti jednostavna utakmica, mnogo smo patili. Trebamo rasti, dosta smo danas griješili pogotovo u zadnjih 25 metara i to me morilo. Ali trudom i radom to možemo nadići, vidim da ima prostora. Sretni smo što smo prošli dalje'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatim je talijanski strateg komentirao teren i hladne Farske otoke

'Ovo je drugi sport igrati na ovakvom travnjaku. Lopta je brža i drugačije skače, ali ne priznajem nikakve isprike, moramo biti spremni na ovakve uvjete. Moramo popraviti našu igru. Bilo je jako hladno, 11 stupnjeva, teško je igrati nakon vrućine u Splitu, ali nema nikakvih opravdanja. Moramo biti bolji u posljednjih 25 metara, imali su tri-četiri kontre gdje smo trebali bolje reagirati u obrani.'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slijedilo je pitanje o nadolazećim utakmicama, prvenstvenoj protiv Slavena Belupa i o sljedećoj europskoj utakmici.

'Glava je kompletno skoncentrirana na Belupo, dolazimo ujutro u pet u Split, a trening je navečer u 18.30 sati.'

Zatim je bio upitan igri Bambe

'Dobar je, ali mora biti bolji u napadu, ima još prostora za napredak. Kod dugih lopti s lijeva na desno je malo kasnio u skoku i trku'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za kraj se pokušalo saznati hoće li Ivan Rakitić nastupiti u nedjelju, ali Talijan nije previše otkrivao

'Vidjet ćemo. nećemo pomagati našim protivnicima'