Gennaro Gattuso uoči derbija okrenuo pilu naopako? 'Dinamo je najjača momčad lige...'

Hajduk u subotu na rasprodanom Poljudu dočekuje Dinamo u možda i najvažnijem derbiju novije ere. Četiri kola prije kraja HNL-a, Splićani i Rijeka imaju po 56 bodova, a Dinamo je odmah iza s 55. Pobjeda protiv najvećeg rivala mogla bi Bijele lansirati prema tituli, a mnogi vjeruju da bi i remi bio dovoljan – uz tri pobjede u preostalim utakmicama.

Uoči utakmice, čeka se istup trenera Gennara Gattusa, koji je već odgovarao na neka goruća pitanja. O crvenim kartonima, čak tri u posljednje četiri utakmice, ne traži alibi:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To su naše greške, nema tu nikakve urote. Moramo biti pametniji."

Komentirao je i nagađanja o plaći, koje mediji često ističu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne smeta mi, o tome se piše već šest godina. Zarađujem barem dvostruko manje nego što se piše."

Što se tiče priče o Ivanu Rakitiću, čiji je intervju u Španjolskoj izazvao špekulacije o mogućem povratku u Sevillu, Gattuso sve demantira:

"Čujemo se svakodnevno i nikad nije bilo govora o odlasku. Rakitić je od početka jedan od ključnih ljudi u ovom projektu – pišemo povijest Hajduka."

O Dinamu i utakmici koja dolazi, talijanski trener ima puno respekta:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je jedno od finala. Nitko si ne smije dopustiti poraz, ali ni u tom slučaju ništa nije gotovo – ostaje još devet bodova do kraja. Dinamo je najjača momčad lige na papiru, navikli su igrati ovakve utakmice i sigurno će biti ozbiljan suparnik."

Zanimljivo, Dinamo u četiri ovosezonska derbija protiv Hajduka svaki put vodi drugi trener, a Gattusa dosad nijedan nije uspio pobijediti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To mi ne mijenja mnogo. Gledali smo njihove zadnje utakmice – sada više drže posjed, nisu toliko vertikalni kao ranije, ali osnovne stvari ostaju iste. Bit će to utakmica visokog ritma i detalji će odlučiti."

Je li fer kritizirati igru momčadi kada ste u tri od četiri utakmice igrali s igračem manje?

"Moramo prihvatiti sve komentare i kritike o našoj igri, to je dio našeg posla. Iako nije lako igrati s desetoricom, to ne znači da iz toga ne možemo izvući pouke. Bilo je negativnih trenutaka i sigurno nismo mogli realizirati sve što smo planirali."

Smatarate li da je vaša momčad dovoljno iskusna da osvoji naslov?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iskustvo je, naravno, ključno, i većina naših igrača ga ima. No, moderni nogomet zahtijeva više od toga. Potrebno je da svi igrači daju maksimum u svakoj utakmici. U posljednjih nekoliko kola osjećamo posljedice neiskustva, iako ovo ne govorim kao opravdanje. Neki igrači nisu bili potpuno fokusirani i tek kasnije su ulazili u utakmicu. Ključna stvar je mirnoća. Moramo biti smireni, hrabri i s puno energije na terenu."

Kako je atmosfera u momčadi? Ima li još dovoljno energije za završnicu sezone?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Momčad ima energiju, to je istina, iako dolazimo iz niza negativnih rezultata. Moramo ostati smireni i opušteni jer znamo protiv koga igramo. Ako mislimo da ćemo sve riješiti odmah na početku, griješimo. Ne smijemo dozvoliti da nas nervoza ili napetost spriječe u igri."

Imate li rješenje za lijevo krilo?

"Očekivanja su velika od Šege, on je sada pred velikom prilikom da se dokaže. Mlakar je, nažalost, ponovno ozlijeđen prije nekoliko dana, a nije riječ o ozljedi koju je imao igrajući za reprezentaciju. Biuka mu i dalje stvara probleme s pubičnom kosti. Ovo je, dakle, savršen trenutak za Šegu da pokaže svoj maksimum i odigra utakmicu koja će se pamtiti."

Koja je najveća snaga Dinama?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naša najveća prednost je svakako trenutna pozicija na tablici. No, ako gledamo posljednjih 19 godina, možda ne bi bilo ni potrebe za igranjem. Pritisak u ovom gradu je ogroman i on traje već 20 godina, ali usprkos svemu, tu smo i živimo. Osjećam da imamo priliku boriti se za nešto veliko i to mi daje dodatnu motivaciju. Imam ogromno poštovanje prema ovom klubu i našim navijačima, i nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat na kraju sezone."

Dinamo je spomenuo da su Baturina i Petković upitni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I zadnji put su tvrdili da je Baturina upitan, a na kraju je ipak nastupio."

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su golovi Osijeka za rušenje Hajduka